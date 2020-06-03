إيطاليا تستعد لاستقبال السياح الأجانب

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده تريد أن تظهر للجميع أنها مستعدة لاستقبال السياح الأجانب بأمان وبأقصى قدر من الشفافية من ناحية البيانات.ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن دي مايو - في تعليق على فيسبوك، حول قرار إعادة فتح السفر بين الأقاليم الإيطالية- قوله إنه: اعتبارا من اليوم، سأبدأ سلسلة اجتماعات مع نظرائي في دول الاتحاد الأوروبي”، حيث يصل الوزير الفرنسي لو دريان إلى روما بعد الظهر، بينما سأكون الجمعة في ألمانيا، والسبت في سلوفينيا والثلاثاء في اليونان.وذكر وزير الخارجية الإيطالي، أن استقبال السياح يعني تحريك الاقتصاد، وتوفير فرص العمل للتجار، ورجال الأعمال، والحرفيين وأصحاب الفنادق.وأشار إلى أهمية قرار التنقل بين الأقاليم الإيطالية في بث رسالة للطمأنينة، "نقدمها كإيطاليا للعالم بأسره”، فـ”بلادنا تبدأ من جديد وتستعد للعودة إلى وضعها الطبيعي”.