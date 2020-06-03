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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة الغربية: فرق طبية لمتابعة مصابي كورونا بالعزل المنزلي

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:19 م
فرق طبية
فرق طبية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه جرى توزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية وتوصيلها لحالات العزل المنزلي والمخالطين للحالات المصابة، من خلال الفرق الطبية بوحدات ومراكز الرعاية الأساسية، بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأشار حميدة، في بيان له، إلى أن الفرق الطبية تقوم بمتابعة حالات العزل المنزلي يوميًا، وتقديم الأدوية لهم وفقًا للبروتوكول العلاجي المقرر من قبل وزارة الصحة، مع تقديم أوجه الرعاية والنصائح الطبية اللازمة لهم على مدار الساعة.

كما أجرت الدكتورة أمنية منصور، مدير الرعاية الأساسية بمديرية صحة الغربية والفريق الطبي المرافق لها، جولات تفقدية لمتابعة حالات العزل المنزلي، والمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا، بقرى ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه تم توفير الأدوية اللازمة بجميع الإدارات التابعة لمديرية الصحة وتوفير احتياطي رصيد بالمخازن للطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة الأزمة الراهنة.

وقام الفريق الطبي بتوزيع الأدوية والمستلزمات الوقائية، لحالات العزل المنزلي، مع تقديم النصائح الطبية اللازمة لهم، والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهم، والتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه.
فرق طبية
فرق طبية
فرق طبية
فرق طبية
فرق طبية
فرق طبية

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