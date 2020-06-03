اعتقال رئيس الإكوادور الأسبق في قضية فساد مرتبطة بكورونا

قال ممثلو الادعاء العام في الإكوادور، اليوم الأربعاء، إنه تم اعتقال رئيس البلاد الأسبق عبد الله بوكرم فيما يتعلق بتحقيق فساد مرتبط بتفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وقامت الشرطة بتفتيش منزل بوكرم في مدينة جواياكيل الساحلية وعثرت على مسدس يمتلكه بشكل غير قانوني.وجاءت عملية الاعتقال بناء على هذا الاتهام، إلا أن التفتيش كان مرتبطا بشكوك في تورط بوكرم في جريمة اختلاس عند شراء مستلزمات طبية.وقال ممثلو الادعاء: إنه تم أيضا تفتيش منازل أخرى في جواياكيل والعاصمة كيتو، حيث اعتقلت السلطات عددا من الأشخاص.وتولى بوكرم الرئاسة لمدة ستة أشهر فقط بين عامي 1997-1996، وأقاله الكونجرس من منصبه بعد مزاعم فساد واحتجاجات جماعية، وذهب للإقامة بالمنفى في بنما لمدة عقدين.يذكر أن جواياكيل هي بؤرة تفشي عدوى فيروس كورونا في الإكوادور، إحدى دول أمريكا اللاتينية التي تعاني من أكبر حالات إصابة بكوفيد19-، وقد أكدت الحكومة تسجيل أكثر من 40400 إصابة وأكثر من 3400 حالة وفاة.