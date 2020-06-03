571 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

عقدت حكومة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، استعرضت مستجدات الوضع الصحي والحالات المرتبطة بفيروس كورونا.وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، إن توسيع نطاق الفحوصات مستمر، حيث تم إجراء 41،762 فحصا جديدا، كشف عن 571 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد، وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 36،359 حالة إصابة، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء والوفيات.وأكدت الدكتورة آمنة الشامسي، خلال الإحاطة الإعلامية، ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 19،153 حالة بعد تسجيل 427 حالة شفاء جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم التام من أعراضه وتلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.وجرى خلال الإحاطة، الإعلان عن وفاة شخص من المصابين ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة إلى 270 حالة، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفي وأسرته، وبذلك يصبح عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتي ما زالت تتلقى العلاج 16،936 حالة على مستوى دولة الإمارات.