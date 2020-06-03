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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:14 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن، وأمانة سر محمد طه، غدا الخميس، الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة.

تبين من خلال أمر الإحالة أن المتهمين هم: "ص.س، كبير باحثين بدرجة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية وم. ح، شريك بشركة الفتح للمقاولات وم. ع، مدير وشريك بشركة الفتح للمقاولات وه. ح، شريك بشركة الفتح للمقاولات وم. ا، محاسب قانوني وج.ع، محاسب قانوني وع. خ، مدير إدارة التسجيل بالإدارة العامة لخدمة الممولين" إلى محكمة الجنايات.

وكشف قرار الإحالة عن أن المتهم الأول بصفته موظف عام رئيس لجنة فض منازعات بمركز متوسطي الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، طلب لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين من الثاني حتى الرابع بواسطة المتهمين من الخامس حتى السابع مبلغ 30 ألف جنيه، مقابل إنهاء إجراء فحص الطعن المقدم من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى الرابع، وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة على تلك الشركة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الرابع قدموا رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدموا للمتهم الأول بواسطة المتهمين من الخامس إلى السابع مبلغ الرشوة، كما أن المتهمين من الخامس إلى السابع توسطوا في جريمة الرشوة.

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