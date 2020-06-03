«حذاء إسباني».. رواية جديدة لـ محمد عيسى المؤدب

تصدر قريبًا عن داري مسكيلياني ومسعى للنشر والتوزيع في بيروت، رواية "حذاء إسباني" للروائي محمد عيسى المؤدب.الرواية هي الثّالثة والأخيرة في مشروع «الأديان والمكان» للمؤدب بعد روايتيه «جهاد ناعم» و«حمّام الذّهب»، وتحكي تفاصيل أخرى من الحرب الأهليّة الإسبانيّة، ترويها شخصيّات شاء الخيال أن يُخرجها من النّسيان.وتطرح الرواية أسئلة مثل «ماذا يحدث عندما تتجاورُ بعض أحداث الحرب الأهليّة الإسبانيّة مع حركة المقاومة التونسيّة زمن الاستعمار؟»، «وماذا يحدث عندما يلتقي ضابط إسباني هارب من فرانكو مع الزّعيم الحبيب بورقيبة؟».«حذاء إسباني» هي سيرة الحرب والجوسسة والمقاومة والحبّ في كارتاخينا أو قرطاجنّة الإسبانيّة وفي مدينة قليبية التّونسيّة.