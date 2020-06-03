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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

داعية: البعض «يسرح بينا» ويدعي إنتاج وصفات سحرية لعلاج كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:02 م
رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز
رباب الأهواني
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قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن البشر عليهم أن يحسنوا الظن بالله للخروج من الأزمة الراهنة، مستدلا بقول الإمام علي رضي الله عنه وهو يناجي ربه، إذ كان يقول "قطرة من بحر جودك تجعل الأرض ري، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا"، مؤكدًا أن حسن الظن بالله ونظرة رضا منه سبحانه تجعل الكافر وليا.

وأضاف عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الأطباء في المعامل هم المختصون، مؤكدًا أنهم يبذلون جهودهم من أجل إنقاذ البشرية مشيرا إلى أنهم سيأخذون أجرًا على ما يقومون به، متابعًا: "الأطباء لهم أجر كبير على ما يفعلونه، ولهم أجران حال نجاحهم".

وعلق عبدالمعز على مروجي وصفات لعلاج كورونا، قائلًا: "عمالين ندور على مخرج من الوباء، وتلاقي ناس عمالين يسرحوا بينا ويعملوا وصفات سحرية لعلاج كورونا، وكله أصبح يُشخص دون علم".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الثلاثاء، عن خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7642 حالة، من ضمنهم الـ 6827 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 47 حالة جديدة.

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