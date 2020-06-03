إنتاج النفط الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2018

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي إلى نحو 200 ألف برميل يوميًا، ليتراجع الإنتاج إلى 11.2 مليون برميل يوميًا بعد 11.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2018.وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2010.وأوضح التقرير أن صادرات النفط الأمريكية تراجعت بنحو 382 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الماضي مسجلة 2.794 مليون برميل يوميًا.كما انخفضت واردات الولايات المتحدة للذهب الأسود لتسجل 6.179 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنقضي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 1.021 مليون برميل يوميًا مقارنة مع الأسبوع السابق له.ومع انخفاض الواردات بوتيرة تتجاوز الصادرات، انخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط بنحو 639 ألف برميل يوميًا ليسجل 3.385 مليون برميل يوميًا.وكشفت بيانات منفصلة، تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 2.1 مليون برميل يوميًا خلال نفس الأسبوع المقارن لتصل إلى 532.3 مليون برميل، كما زادت مخزونات البنزين بنحو 2.8 مليون برميل خلال نفس الفترة.