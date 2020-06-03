رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إنتاج النفط الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2018

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:23 م
النفط
النفط
طباعة
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي إلى نحو 200 ألف برميل يوميًا، ليتراجع الإنتاج إلى 11.2 مليون برميل يوميًا بعد 11.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2018.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2010.

وأوضح التقرير أن صادرات النفط الأمريكية تراجعت بنحو 382 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الماضي مسجلة 2.794 مليون برميل يوميًا.

كما انخفضت واردات الولايات المتحدة للذهب الأسود لتسجل 6.179 مليون برميل يوميًا في الأسبوع المنقضي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 1.021 مليون برميل يوميًا مقارنة مع الأسبوع السابق له.

ومع انخفاض الواردات بوتيرة تتجاوز الصادرات، انخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط بنحو 639 ألف برميل يوميًا ليسجل 3.385 مليون برميل يوميًا.

وكشفت بيانات منفصلة، تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 2.1 مليون برميل يوميًا خلال نفس الأسبوع المقارن لتصل إلى 532.3 مليون برميل، كما زادت مخزونات البنزين بنحو 2.8 مليون برميل خلال نفس الفترة.

موضوعات متعلقة

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

وفاة وزير الأوقاف الأسبق محمد عبدالفضيل القوصى

الوزراء: الإعلان عن خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد الأسبوع المقبل

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

الوزراء: الإعلان عن خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد الأسبوع المقبل

إقالة مدير مستشفى مطاي بالمنيا لعدم تعاونه في استقبال حالات الاشتباه بكورونا

تفاصيل عودة المفاوضات بين الزمالك وعاشور

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

منوعات

تعرف على تردد قناة MBC 5 على «نايل وعرب سات»

إسبانيا الأولى عالميًا كأنظف مياه فى العالم

«أم على».. قصة أقدم بائعة أنابيب بالجيزة

«سافران» الفرنسية لمكونات الطائرات تشطب 5000 وظيفة

مقالات الرأي
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
خالد عكاشة
غاز شرق المتوسط.. مزيد من تحديات السياسة المعطلة
جلال حمام
رحلة درامية عبر الزمن
المزيد

الثقافة

غدًا.. سهرة مع بوشناق والصقلى وأبوالوفا على قناة «الثقافة» باليوتيوب

أكاديمية الشعر تصدر «صوت أسمر» للشاعر عبدالمنعم الأمير

ليلى عبدالمجيد تنتهى من تأليف كتابين فى تشريعات الإعلام

«القومى للترجمة» يطلق مبادرة لمشاركة القارئ فى خطة أعماله