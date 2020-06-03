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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تتقدم ببيان عاجل بسبب استغلال المستشفيات الخاصة مصابي كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:20 م
سولاف درويش
سولاف درويش
أشرف لاشين
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تقدم النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة لمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، نوجه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن استغلال المستشفيات الخاصة مصابي فيروس كورونا، وإلزامهم بدفع مبالغ كبيرة مقابل العلاج داخل المستشفى.

وأضافت "درويش" - فى بيان لها- أن المستشفيات الخاصة تقوم بأبتزاز المواطنين المصابين بفيروس كورونا وخاصة في إعداد مسحات كورونا، أو تقديم العلاج اللازم للحالات المصابة، متعجبة كيف يعقل أن تطلب مستشفى من مواطن مصاب بكورونا 100 و200 ألف جنيه مقدم لعلاج مصاب كورونا، والمواطن الذي لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ لا يدخل المستشفى، وهو ما يعكس التكلفة العالية على مرضى كورونا داخل هذه المستشفيات.

وطالبت مساعد رئيس حزب حماة الوطن، بمراقبة المستشفيات الخاصة بشكل جيد ومستمر لمتابعة الأسعار داخل مستشفيات الخاصة حتى لا يتم استغلال المواطن فى ظل الظروف التى تمر بها المواطن والبلاد خلال الفترة الحالية، ويجب أن يتم وضع سقف محدد لتكلفة علاج مصابى فيروس كورونا فى المستشفيات الخاصة، حتى لا يتم استغلال الموقف ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو أمر غير مقبول فى هذه الظروف الصعبة.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة، أن الدولة بجميع مؤسساتها لم تبخل على المواطن فى ظل هذه الجائحة التى تضرب العالم أجمع، وقدمت لهم المساعدات المالية والعينية والطبية، لافتة إلى أن وزارة الصحة تقوم بإرسال البروتوكول العلاجي للمواطنين المخالطين للمرضى المصابين بكورونا تحت منازلهم، فكيف تقوم هذه المستشفيات الخاصة باستغلال مصابي كورونا، فأين الورد المجتمعي التى يجب أن تقوم به هذه المستشفيات ومشاركة الدولة فى مواجهة هذه الجائحة، وأن يكون لها دور عظيم، واستقبال الحالات المصابة وإجراء المسحات والعزل.

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