مجلة ألمانية: أوليفر بلومه في طريقه لرئاسة «فولكس فاجن»

ذكرت تقارير صحفية، أن هربرت دايس الرئيس التنفيذي لمجموعة "فولكس فاجن جروب" الألمانية لصناعة السيارات يعتزم تعيين أوليفر بلومه الرئيس التنفيذي لشركة بورشه لصناعة السيارات الرياضية الفارهة، والتابعة للمجموعة رئيسا تنفيذيا لشركة فولكس فاجن التي تنتج سيارات فولكس في إطار المجموعة.ونقلت مجلة أوتو موتور أند سبورت الألمانية المتخصصة في موضوعات السيارات عن مصادر في المجموعة القول إن هذه التغييرات تأتي في إطار إعادة هيكلة للإدارة العليا للمجموعة.وذكرت المجلة أن تعيين بلومه في منصبه الجديد يستهدف التعامل مع الجوانب الإنتاجية بالنسبة للسيارة الكهربائية "آي.دي 3" والجيل الثامن من السيارة فولكس فاجن جول.في الوقت نفسه، سيتم نقل برنهارد ماير الرئيس الحالي لشركة سكودا التابعة لمجموعة فولكس فاجن جروب إلى رئاسة بورشه، حيث كان ماير مديرا للمبيعات والتسويق في بورشه قبل أن يصبح رئيسا تنفيذيا لسكودا عام 2015.يذكر أن هربرت دايس يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن إلى جانب منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة ككل.