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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

القبض على مشتبه به.. تفاصيل حادث الدهس في لندن

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:16 م
حادث الدهس في لندن
حادث الدهس في لندن
سناء إسماعيل
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كشف مراسل "إكسترا نيوز"، تفاصيل عملية الدهس التي وقعت اليوم في ساحة سلون سكوير وسط العاصمة لندن.

وقال خلال مداخلة هاتفية للقناة، إنه في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت لندن، استدعت الشرطة البريطانية والإسعاف بعد الإبلاغ عن إصابة شخصين تعرضوا لعملية دهس بعد أن اقتحمت سيارة رصيف للمشاة في ساحة سلون سكوير وسط العاصمة لندن.

وأضاف، ألقت الشرطة البريطانية القبض على شخص مشتبه به والسيارة المشبوهة في منطقة بالقرب من جنوب غرب الحادث، وهناك تأكيد من جانب الشهود العيان على لون السيارة والمنطقة التي عثر عليها قريبة من موقع الحادث، كما أكدوا أن السيارة اقتحمت الطريق وأصيب أكثر من 8 أشخاص وكان منهم 2 بإصابة خطيرة.

وأكد أن الشرطة تتعامل مع حوادث الدهس بحظر شديد خاصة بعد حادث الدهس الإرهابي الشهير على جسر لندن، ولم يكشف بعد عن الدافع وراء هذا الحادث.

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