الجيش الليبي ينفي دخول ميلشيات الوفاق مطار طرابلس

أكد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، أن مطار طرابلس ما زال تحت سيطرة الجيش ولا صحة لأنباء سيطرة ميلشيات الوفاق والمرتزقة عليه.وأكد مسؤول بالجيش أن اشتباكات عنيفة بين الجيش وميلشيات الوفاق بقيادة تركيا بمحيط مطار طرابلس ما زالت مستمرة، وذلك وفق قناة "الحدث".وكشف الجيش عن تصدي قواته لهجوم الميليشيات على مدينة ترهونة وتدمير 3 مدرعات للميليشيات التي حاولت الهجوم على المدينة.وأعلنت ميلشيات الوفاق في وقت سابق عن دخولها إلى مطار طرابلس الدولي الخاضع لسيطرة الجيش بعد طرد الجماعات المسلحة منه.يذكر أن المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، أعلن في وقت سابق الأربعاء، رفضه الدخول في أي حوار أو تفاوض أو مهادنة مع جماعة الإخوان في ليبيا، مؤكدا أن جماعة الإخوان هيمنت على مؤسسات الدولة وجلبت المُستعمر التركي ومرتزقته إلى ليبيا.وأكد المجلس أنه شرع في اتخاذ خطوات عملية لمقاومة جماعة الإخوان على الصعيدين الداخلي والخارجي.