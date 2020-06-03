محافظ القاهرة يؤكد المتابعة المستمرة لمستشفيات عزل مصابي كورونا

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، متابعة أوضاع المنظومة الصحية بنطاق العاصمة يوميًا، والاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية والأسرة بجميع المستشفيات، مثمنا الدور العظيم للفريق الطبي أملا أن تستمر روح المثابرة التي شهدها من أبطال "الجيش الأبيض".وأضاف محافظ القاهرة، في بيان، أن ما بقوم به الأطباء وأطقم التمريض عمل وطني في المقام الأول، موجها نوابه ورؤساء الأحياء بالمرور اليومي على المستشفيات ومتابعة جهود مكافحة ومواجهة جائحة كورونا.في هذا السياق، تفقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية مستشفى المطرية التعليمي، لمتابعة الجهود المبذولة في التصدي لفيروس كورونا، كما قام نائب المنطقة الشمالية بزيارة مستشفى اليوم الواحد بحي الزاوية الحمراء، للتأكد من توافر العقارات الطبية، كما قام نائب المنطقة الغربية يتفقد الأوضاع داخل المستشفى القبطي بحي الوايلي.