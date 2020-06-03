«المستلزمات الطبية»: استعمال الكمامة أكثر من 4 ساعات يضر

قال الدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إن بعض التجار لجئوا لصناعة الكمامات السيئة دون مراعاة المواصفات الصحية والطبية المطلوبة، نظرا لإقبال المواطنين على الشراء.وأضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "dmc"، مع الإعلامية سارة حازم، مساء اليوم الأربعاء، أن مدة استعمال الكمامة الطبية يكون 4 ساعات فقط، واستخدامها بعد ذلك يضر بالمواطنين.