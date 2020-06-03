«لماذا الضيق».. الحلقة الأحدث من سلسلة رسائل سماوية

تواصل إيبارشية أسيوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بث سلسلة عظات "رسائل سماوية"، تحت رعاية الأنبا يؤانس أسقف الإيبارشية.وحملت العظة الأحدث بسلسلة العظات عنوان "لماذا الضيق"، والتي ألقاها القس فليمون زارع، وذلك في إطار حرص الإيبارشية على الدعم الروحي للأقباط، خلال فترة تعليق الصلوات والأنشطة الكنسية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستمر الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في إطلاق فعاليات الاجتماعات والأنشطة الروحية أونلاين، وتنظم كل إيبارشية كافة خدماتها عبر الإنترنت، بما فيها إقامة فصول التربية الكنسية بجميع مراحلها العمرية، ومشاركة الشباب بعضهم البعض في إقامة اجتماعات الصلاة والتسبحة.وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالخماسين المقدسة والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ والذي يحل في يونيو المقبل، ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف.