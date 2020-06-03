تعافي مسنة 88 عامًا من كورونا بـ«عزل العجمي»

غادرت متعافية مسنة تبلغ من العمر 88 عامًا، مستشفى عزل العجمي بالإسكندرية، المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، اليوم، بعد أن تماثلت للشفاء وجاءت نتيجة التحاليل الخاصة بها سلبية لمرتين متتاليتين.وقالت الدكتورة ميرفت السيد مدير المستشفى عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «الحاجة عطيات 88 سنة خروج تعافي، اللهم لك الحمد والشكر، كل الشكر والتقدير للفريق الطبي بمستشفى العجمي النموذجي».ووجهت الحاجة «عطيات» الشكر للطاقم الطبي ومديرة المستشفى، على مجهودهم معها خلال فترة العلاج قائلة «ألف شكر.. الله ينجيكم».وكان قد أعلن مستشفى العجمي النموذجي المخصص لعلاج مصابي كورونا أمس عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 166 حالة خروج حالة تعافٍ، كما تم خروج 8 حالات مستقرة لاستكمال العلاج بالعزل المنزلي، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، مع الالتزام بتعليمات العزل والمتابعة المستمرة للمرضى.وأشارت مدير المستشفى إلى أن عدد الحالات المحولة من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي إلى مقر العزل بالمدينة الشبابية بأبي قير والمدينة الجامعية بسموحة ارتفع إلى 454 حالة، بعد تحويل 7 حالات اليوم لقضاء فترة النقاهة، بعد استقرار حالتهم الصحية.