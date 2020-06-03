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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس اللبنانى ينفى هيمنة الرئاسة على صلاحيات مجلس الوزراء

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:48 م
ميشال عون
ميشال عون
وكالات
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أكّدت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، التزام رئيس البلاد ميشال عون، بالمحافظة على الدستور وممارسة دوره وفقًا للنصوص الدستورية، نافيًا الادعاءات بأنّ رئاسة الجمهورية "تهيمن" على صلاحيات مجلس الوزراء.

وجاء في بيان مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية: تلجأ جهات سياسية وإعلامية من حين لآخر إلى الادعاء بأنّ رئاسة الجمهورية "تهيمن" على صلاحيات مجلس الوزراء، وتنسب إلى رئيس الجمهورية ممارسات تدّعي أنها تخالف الدستور، وتحوّل نظام الحكم إلى "حكم رئاسي"، من خلال الإيحاء بـ"مصادرة" دور رئيس مجلس الوزراء.

وأكّد المكتب، أنّ "الادعاء بأنّ مجلس الوزراء معطّل عن أداء دوره كاملا"، وأنّ "هيمنة ما" تمارس عليه، هو ادعاء باطل، بدليل أنّ المجلس يمارس دوره وفقًا للصلاحيات المحدّدة له من دون زيادة أو نقصان.

وأشار إلى أن الرئيس عون، ملتزم، دون سواه، وفقًا للقسم الدستوري، بالمحافظة على الدستور وممارسة دوره وفقًا للنصوص الدستورية التي لم يتجاوزها يوما، وهو يحدّدها في كلّ مرة يلجأ إليها.

وتابع البيان أنه تكفي العودة إلى قرارات مجلس الوزراء "وبعض ما يُعلن عن مداولاته للتأكيد على أنّ ما يقال غير ذلك هو محض افتراء، وهدفه تغطية ما كان يحصل سابقا من بطء في معالجة المواضيع التي تدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء، إضافة إلى غايات أخرى لم تعد خافية على أحد".

يذكر أن كتلة "المستقبل" النيابية حذرت، أمس الثلاثاء، في بيان، من "التمادي المتعمد في الهيمنة السياسية والحزبية على صلاحيات مجلس الوزراء وتحويله إلى مؤسسة منزوعة الأهلية الدستورية".

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