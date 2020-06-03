«السكة الحديد»: وصول 20 جرارًا جديدًا إلى ميناء الإسكندرية غدًا

كشف المهندس سامي عبدالتواب نائب رئيس هيئة السكة الحديد لشئون المسافات الطويل، عن وصول 20 جرارا جديدا من المتعاقد عليها مع شركة جينرال إلكتريك، غدا الخميس إلى ميناء الإسكندرية.وقال ‎عبدالتواب في تصريح لـ"الدستور" إن وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد حرصت على وصول الجرارات فى موعدها المتفق عليه ضمن نصوص العقد، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب بناء على التوجيهات الخاصة بالقيادة السياسية.وتابع نائب رئيس الهيئة، إن وصول 20 جرارا للسكة الحديد سيكون وسط إجراءات مشددة من التعقيم والتطهير لضمان عدم وجود أى مشكلة بسبب فيروس كورونا المستجد.وأشار إلى أنه سيتم توريد باقي الجرارات على دفعات متتالية حتي تصل إلى 100 جرار المتعاقد عليها مع الشركة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 575 مليون دولار، شاملا التعاقد على إعادة تأهيل 80 جرارا وتدريب 30 مهندسًا و245 فنيا بالسكة الحديد في مصانع الشركة وتأهيلهم، موضحا أن الهيئة ما زالت تقوم بتدريب السائقين على التكنولوجيا الجديدة المتوفرة فى الجرارات من خلال خبراء أجانب لتعليمهم، ليتمكنوا من استخدامها.