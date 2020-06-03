هولندا: تشكيل تحالف يضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا لإنتاج لقاح ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهولندية، عن تشكيل تحالف يضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا بهدف إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.وأفادت الوزارة، اليوم الأربعاء، بأن هذه الدول "تدرس العديد من المبادرات الواعدة مع العديد من شركات صناعة الأدوية"، من أجل إنتاج لقاح داخل الاتحاد الأوروبي، حيث اتفقت أن أي "نتيجة إيجابية تستلزم استراتيجية واستثمارات مشتركة".ويهدف التحالف أيضًا إلى ضمان توفير جرعات كافية من اللقاح للبلدان ذات الدخل الضعيف، وخاصة في إفريقيا.