رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: 71 وفاة جديدة بكورونا و321 إصابة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:44 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
قالت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد- 19 قفز بواقع 71 وفاة اليوم الأربعاء مقارنة بنحو 55 في اليوم السابق فيما استقر تقريبا عدد حالات الإصابة الجديدة عند 321 مقارنة بنحو 318 حالة أمس الثلاثاء.

وكشفت الهيئة عن أن إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء في 21 فبراير، يبلغ الآن 33601، وهو ثالث أعلى معدل للوفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 233 ألفا و836 حالة في سادس أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا وبريطانيا.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة المسجلة اليوم الأربعاء، جاءت 237 حالة في منطقة لومبارديا بشمال البلاد التي لا تزال حتى الآن أكثر المناطق تضررا من الوباء في إيطاليا من حيث عدد الإصابات والوفيات.

وتقع هذه المنطقة، التي تسجل ثاني أعلى حصيلة من حيث عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، بالقرب من بيدمونت التي سجلت 19 حالة إصابة فقط وتعد ثامن منطقة من عشرين لم يسجل فيها حالات جديدة اليوم الأربعاء.

وأنهت الحكومة اليوم الأربعاء قيودا كانت فرضتها على التنقل بين المناطق رغم شكوى بعض حكام الأقاليم الذين يخشون من أن السماح للمواطنين بالسفر خارج لومبارديا قد ينشر الفيروس في مناطق جديدة بأماكن أخرى في البلاد.

وانخفضت أعداد الأشخاص المسجلين بإصابتهم بالمرض حاليا في إيطاليا إلى 39297 من 39893 حالة عن اليوم السابق.

وبلغ العدد في وحدات الرعاية المركزة اليوم الأربعاء 353 مريضا بانخفاض عن 408 أمس الثلاثاء ليستمر بذلك معدل الانخفاض، ومن بين المصابين بالفيروس، أعلن عن تعافي 160938 مقارنة بنحو 160092 مريضا في اليوم السابق.

وقالت الهيئة إنه تم فحص 2.497 مليون شخص حتى اليوم الأربعاء مقارنة بنحو 2.477 مليون شخص أمس الثلاثاء من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 60 مليون نسمة.

موضوعات متعلقة

إصابة زوجة وبنات أحمد فتحى بـ«كورونا»

مصادر: تدهور حالة رجاء الجداوي.. ونقلها للعناية المركزة

وضعت على جهاز تنفس صناعي.. تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

تجاوز الـ 16 جنيهًا.. خبراء يوضحون أسباب تسجيل الدولار أعلى مستوى له منذ 5 أشهر

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

الوزراء: الإعلان عن خطة عودة الأنشطة الرياضية والصلاة بالمساجد الأسبوع المقبل

إقالة مدير مستشفى مطاي بالمنيا لعدم تعاونه في استقبال حالات الاشتباه بكورونا

تفاصيل عودة المفاوضات بين الزمالك وعاشور

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

منوعات

تعرف على تردد قناة MBC 5 على «نايل وعرب سات»

إسبانيا الأولى عالميًا كأنظف مياه فى العالم

«أم على».. قصة أقدم بائعة أنابيب بالجيزة

«سافران» الفرنسية لمكونات الطائرات تشطب 5000 وظيفة

مقالات الرأي
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
خالد عكاشة
غاز شرق المتوسط.. مزيد من تحديات السياسة المعطلة
جلال حمام
رحلة درامية عبر الزمن
المزيد

الثقافة

غدًا.. سهرة مع بوشناق والصقلى وأبوالوفا على قناة «الثقافة» باليوتيوب

أكاديمية الشعر تصدر «صوت أسمر» للشاعر عبدالمنعم الأمير

ليلى عبدالمجيد تنتهى من تأليف كتابين فى تشريعات الإعلام

«القومى للترجمة» يطلق مبادرة لمشاركة القارئ فى خطة أعماله