غدًا.. سهرة مع بوشناق والصقلى وأبوالوفا على قناة «الثقافة» باليوتيوب

تتواصل عروض المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك"، ببث سهرة تضم مجموعة من الأعمال الخالدة لزمن الفن الجميل يؤديها كوكبة من نجوم الغناء والعزف فى الوطن العربى هم لطفى بوشناق (تونس)، كريمة الصقلى (المغرب)، وعازف العود مدثر أبوالوفا (مصر) بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى، وذلك فى التاسعة مساء غد الخميس، على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب.يسبقها وفى الثامنة والنصف مساء تتواصل محاضرات ورشة ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل، والتى تهدف إلى خلق جيل جديد من المبدعين فى مختلف ألوان فنون المسرح.