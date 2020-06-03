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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. سهرة مع بوشناق والصقلى وأبوالوفا على قناة «الثقافة» باليوتيوب

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:43 م
كريمة الصقلى
كريمة الصقلى
ايهاب مصطفى
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تتواصل عروض المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك"، ببث سهرة تضم مجموعة من الأعمال الخالدة لزمن الفن الجميل يؤديها كوكبة من نجوم الغناء والعزف فى الوطن العربى هم لطفى بوشناق (تونس)، كريمة الصقلى (المغرب)، وعازف العود مدثر أبوالوفا (مصر) بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى، وذلك فى التاسعة مساء غد الخميس، على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب.

يسبقها وفى الثامنة والنصف مساء تتواصل محاضرات ورشة ابدأ حلمك لإعداد الممثل الشامل، والتى تهدف إلى خلق جيل جديد من المبدعين فى مختلف ألوان فنون المسرح.
كريمة الصقلى
لطفى بوشناق
غدًا.. سهرة مع بوشناق والصقلى وأبوالوفا على قناة «الثقافة» باليوتيوب
مدثر أبو الوفا
كريمة الصقلى
لطفى بوشناق
غدًا.. سهرة مع بوشناق والصقلى وأبوالوفا على قناة «الثقافة» باليوتيوب
مدثر أبو الوفا

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