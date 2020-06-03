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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عبدالرحيم كمال يكتب: جورج فلويد وحاجة البشر للمظلومية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:35 م
عبدالرحيم كمال
عبدالرحيم كمال
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يبدو أن البشر فى حاجة حقيقية للمظلومية واللطيمة والبكاء، الموضوع يحتاج بالتأكيد لبحث علمى حقيقى، ولكن النظرة العامة للبشرية تبرز احتياجهم للمظلومية تمامًا كاحتياجهم للتعلم وللأمان وللصحة، كان لا بد أن يكون هناك حائط لمبكى اليهود وأسبوع لآلام السيد المسيح يحزن فيه أتباعه ويتألمون لألمه، وكان لا بد للشيعة أن يسيروا فى مواكب كبرى كل عام ويضربون الصدور والظهور فى تعذيب وألم حقيقى على استشهاد سيد الشهداء الحسين.. ستجد عند كل جماعة بشرية مظلوميتها تمامًا كما تجد أحلامها وإنجازاتها وتاريخها، وسيكون لتلك المظلومية قاموسها وجملها المقدسة من أول الخلق إلى أن نصل لجملة جورج فلويد «لا أستطيع التنفس»، التى رددها قبل أن يلفظ أنفاسه.
يخرج الناس للشوارع يبكون ويصرخون وربما يحطمون كل شىء أمامهم، هم يدركون أنهم لن يستطيعوا إعادة الموتى، لكنهم يريدون التعبير عن الغضب وتذكير أنفسهم بذلك الظلم الذى وقع.. إنهم آخر اليوم ربما يعودون إلى بيوتهم وهم فى حالة من الرضا والهدوء، فلا بد أن تفريغ الطاقة يتجلى فى المظلومية.
فى الصعيد هناك عند الموت «العديد المنغم» وهو رثاء الميت بغناء حزين مع حركة رءوس النساء وتموجهن الإيقاعى وهن جالسات فى سوادهن كالغرابيب السود، فى أزمنة سابقة كانت إحداهن قديمًا تؤجر وتصنع لها «مخمرة»، وهى حفرة من طين وتجلس داخلها وتبدأ فى حمل الطين ووضعه فوق رأسها مع العديد المنغم، كانت تلك السيدة بعد أداء مهمتها تبدو فى حالة من النشوة والرضا والهدوء، فقد أفرغت طاقتها وحل مكان ذلك الجهد الرضا، ومثلما أيضًا فى طقوس الحزن فى الصعيد تربط النساء رءوسهن ويمسكن بأيديهن جوانب الرأس خوفًا من أن يطير مع الحزن، ويصرخن حتى يبح الصوت- كذلك ستفعل سيدة أمريكية فى بوسطن وتصرخ وهى تربط «بندانة» ملونة على رأسها وتنادى بحق جورج فلويد، وكذلك ستفعل سيدة شيعية فى كربلاء وأخرى يهودية عند حائط المبكى.
وقد تتأمل هؤلاء الغاضبين والغاضبات وسط النهار فى الشوارع أو داخل سرادقات العزاء، وتجدهم يضحكون بصوت عال، هذا لا يعنى غياب الحزن والمظلومية، لكنه إحدى نتائج ذلك المجهود المضنى، وكما أن العزاء لدى النساء يفجر لديهن جميعًا البكاء المتصاعد رغم أن الموت لا يخص إلا قلة منهن، لكن البكاء من صاحبة الحزن يستدعى لدى الأخريات البكاء على حالهن، فتستدعى كل واحدة من ذاكرتها ما فقدت من أحباب وينخرط الجميع فى البكاء الحار الصادق.
كذلك الحال فى الشوارع التى تسير فيها المظلومية الباكية لدى كل شخص، فجورج فلويد من يخصه لديه مظلوميته الخاصة التى ستجعله يصرخ ويبكى ويحطم كل شىء، الإنسان يحتاج إلى المظلومية، ويحتاج أيضًا لأن يشارك إخوته فى الإنسانية مظلومياتهم.
قد يكون لديك، مثلًا، اعتقاد مختلف فى قصة صلب السيد المسيح، عليه السلام، كمسلم، بالتأكيد هو لدى المسلمين لم يصلب، ولكنه رفع إلى مكان علىّ، لكنك لن تملك دموعك إذا شاهدت مشهد الصلب فى فيلم من الأفلام، وقد تكون سنى المذهب تنهمر دموعك غصبًا عند ذكر واقعة كربلاء، وموقفنا جميعًا كعرب معروف تجاه الكيان الإسرائيلى الصهيونى وعداوتنا له قديمة ومبررة، لكنك أمام فيلم متقن الصنع هوليووديًا لمخرج شديد الذكاء كسبيلبيرج لن تمتلك مشاعرك وستشعر بتعاطف شديد حين تشاهد فيلمه المهم «شندلر لست»، ستجعل السينما عواطفك تسير عكس قناعاتك، لأنه يلعب على المظلومية «وهكذا تصنع السينما الساحرة بالمظلوميات الحقيقية والمزيفة»، المظلومية واللطيمة التى صنعها اليهود على الهولوكوست جعلت العالم المتحضر بأجمعه يدين من ينكرها أو يقلل من آثارها الرهيبة على نفوس أصحابها، هناك شىء ما يحرك الإنسان نحو الحزن الجماعى واللطم الجماعى والبكاء، ويكتمل ذلك الحزن بحادثة بشعة ظلم فيها الإنسان أخاه الإنسان، فيموت المظلوم ويقتل، وتظل مظلوميته متنفسًا لأتباعه حاضرة فى ذاكرتهم للأبد.

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