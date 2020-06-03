أحمد الطاهرى يكتب: الأرقام والمعطيات التى تحسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية

فى منتصف يوم عاصف مع استمرار الفوضى فى المدن الأمريكية على إثر الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، وهى احتجاجات رفعت شعارات قيمية بلا مطالب مادية لأن قاتل جورج فلويد قُدم بالفعل إلى المحاكمة قبل تفجر المشهد على الأرض، وهى بذلك تختلف عن احتجاجات رودنى كينج فى مطلع التسعينيات التى كانت تصنف على كونها الأشرس لأنها تفجرت بعد الحكم على الضباط المتورطين فى الواقعة بالبراءة آنذاك- غرّد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بكلمتين وهما «الأغلبية الصامتة» ما يفتح الباب أمام العديد من التكهنات غير المسبوقة على المشهد السياسى الأمريكى، ولكن قد تنسحب بمنطقية على اللحظة الراهنة التى تشهد صدامًا بين الرئيس الأمريكى وحكام الولايات من الفريق السياسى المنافس له حول استخدام الإجراءات الفيدرالية التى يخولها الدستور الأمريكى لحفظ القانون والنظام بداية من استدعاء الحرس الوطنى، وهى قوات خاصة مدربة تحت إمرة حاكم كل ولاية، وصولًا إلى استدعاء الجيش الأمريكى لتحقيق الغاية المطلوبة، وهو ما حدث بالفعل فى واشنطن دى سى العاصمة بتدخل ١٣٠٠ من عناصر الجيش، مما جعل ترامب يقول إن واشنطن كانت المكان الأكثر أمانًا فى العالم الليلة الماضية، بينما وبخ فى تغريدة أخرى حاكم نيويورك على أحداث السرقة والنهب لأنه لم يقم بما عليه فى حين أعلن حاكم فيرجينيا عن أنه لن يستدعى الجيش اعتراضًا على وصف ترامب لحكام الولايات الديمقراطيين بالضعفاء.

ولأسباب انتخابية سنقوم بتوضيحها فى هذه السطور غازل ترامب حاكم ولاية كارولانيا الشمالية، ويبدو أنه لأسباب استراتيجية يتجنب الاشتباك مع ولاية كاليفورنيا كى لا تظهر نعرات الانفصال عليها فى هذا التوقيت الحرج.

فى ظل هذا المشهد المتفجر هل يستدعى ترامب أنصاره لاستعراض شعبيته فى الشارع؟

لك أن تعلم، سيدى القارئ، أن الشارع المنتفض فى أغلبه يقبع فى قطاع جغرافى غير مؤيد لترامب بما فى ذلك العاصمة الأمريكية نفسها التى ذهبت أصواتها إلى هيلارى كلينتون فى انتخابات ٢٠١٦، أى أن ترامب يواجه هتافًا مُعاديًا من مدرجات الفريق المنافس.. فى حين أنه يلتصق التصاقًا تامًا منذ أن كان مرشحًا وحتى هذه اللحظة بكتلته الانتخابية، والتى أشار لها بتغريدة «الأغلبية الصامتة».. وهى الكتلة السكانية التى تحيا فى ولايات كنتاكى، إنديانا، فيرجينيا الغربية، كارولاينا الشمالية، كارولاينا الجنوبية، مسيسبى، ألاباما، وإيمونج، تكساس، داكوتا الشمالية، داكوتا الجنوبية، أركنساس، مونتانا، آيوا.

هذه الكتلة خاطبها ترامب عند تهديده بالعزل مطلع العام الجارى، قائلًا: «استعدوا نحن فى حرب».. وفى حال قيام ترامب باستدعاء كتلته الشعبية للنزول فى الشارع فقد يتبدل المشهد الإعلامى، لكنها ستكون سابقة سياسية فى تاريخ الولايات المتحدة ولكن قد تفرضها اللحظة.

هذه الكتلة البشرية دفعت بالجناح الإعلامى المؤيد لترامب ممثلًا فى شبكة فوكس نيوز ليكون الأعلى مشاهدة فى العامين الماضيين على حساب «سى. إن. إن»، والتى يشتبك معها ترامب بشكل مباشر، وفى المقابل تضعه فى لوحة التنشين بلا رحمة.

أما السؤال الذى يفرض نفسه على ذهن كل متابع للأحداث فى الولايات المتحدة هو تأثير هذه الاحتجاجات على الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمنافسة بين ترامب وبايدن فى نوفمبر المقبل؟

وهو سؤال له اهتمام عالمى أكثر منه أمريكى.. الكل يريد أن يعرف من يسكن البيت الأبيض فى مرحلة فارقة للنظام العالمى، واقعيًا فإن النظر إلى النظام الانتخابى الأمريكى رغم تعقيده يوفر قراءة جيدة للمستقبل القريب لأنه يعتمد على حسابات رقمية لكل ولاية بعيدًا عن عدد الأصوات الفعلية.. الفوز يتم عبر أصوات المجمع الانتخابى.. ومعرفة المستقبل ليست تنجيمًا سياسيًا ولكنها قراءة فى مجموعة من المعطيات الراهنة تصل إلى نتيجة.

والمعطيات الراهنة تقول إن الولايات ذات الميول الجمهورية تصطف خلف ترامب، أما الولايات الديمقراطية ستكون كاملة العدد خلف بايدن.. ويكون الحسم من نصيب من يفوز فى ولايات رمادية المزاج الانتخابى، وهى «فلوريدا، كارولاينا الشمالية، أريزونا، نيوهامشير، نيفادا».

وقدرة ترامب على حسم أصوات هذه الولايات فى انتخابات ٢٠١٦ جعلته يكتسح هيلارى كلينتون داخل المجمع الانتخابى ليفوز بـ٣٠٦ أصوات مقابل ٢٣٢ حصدتها هيلارى بمشقة.

ربما يدرك ترامب هذه الحقيقة منذ محاولات عزله عندما كانت مجرد أنباء قبل إجهاضها فى الكونجرس، فقام العام الماضى بنقل ملفه الضريبى من نيويورك إلى فلوريدا، والتى تتمتع بـ٢٩ صوتًا فى المجمع الانتخابى، وبداخلها عائلات مؤثرة وتركيبة سكانية متأرجحة الميول والاتجاهات، ومن هنا أيضًا كانت مغازلة ترامب بالأمس لولاية كارولاينا الشمالية وحاكمها عبر تويتر.

ولا يعبأ ترامب بهجوم بوش الابن لأسباب متعددة أولها أنه لا ينتمى فى الأساس إلى المنظومة السياسية، ولكنه ابن صريح لمنظومة الرأسمالية بمعنى أن ترامب كان طوق النجاة السياسى للحزب الجمهورى، ولولا ظهوره ما كان ليخرج الديمقراطيون من البيت الأبيض وما كان الجمهوريون ليحصدوا أغلبية الكونجرس بمجلسيه فى ٢٠١٦ قبل نجاح الديمقراطيين فى ضبط الدفة لصالحهم فى انتخابات التجديد النصفى، أما السبب الآخر فهو أن ترامب يعتبر قرار بوش الابن بالحرب على العراق واحدًا من أغبى القرارات فى تاريخ أمريكا، لذلك لم تبادر عائلة بوش فى تكساس بإعلان دعمها المباشر لترامب فى انتخابات ٢٠١٦، وظلت مواقفها رخوة إلى أن تيقنت من فوزه داخل الولاية.

أما العناصر الحاكمة فى موقف الناخب الأمريكى، فهى تلك التى تمسه بشكل مباشر بعيدًا عن الشعارات التى ترفعها الاحتجاجات.. بمعنى أن الناخب الأمريكى ينتظر مشروعًا اقتصاديًا مشابهًا لمشروع روزفلت الذى أنقذهم من الكساد الكبير، وكذلك ينتظر ضرائب أقل ورعاية صحية أفضل.. لم يقدم بايدن حتى الآن إلا الحديث عن استمرار مشروع الرعاية الصحية الخاص بباراك أوباما والمعروف باسم أوباما كير، وهو يمس المهمشين أكثر، وفى المقابل على الأرجح سيكون البرنامج الاقتصادى لترامب أقوى كروته لا سيما أنه نجح فيما وعد به سابقًا قبل أن تحطم كورونا تلك الأرقام.

