إقالة مدير مستشفى مطاي بالمنيا لعدم تعاونه في استقبال حالات الاشتباه بكورونا

قرر اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إقالة مدير مستشفى مطاى المركزى من منصبه، لعدم التنسيق والتعاون فى استقبال الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، ومخالفة التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى أجراها المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بعدد من المستشفيات العامة والمركزية، والتى تستقبل الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقال المحافظ إن الدولة تنفق ملايين الجنيهات لتوفير متطلبات المرضى، ولن نقبل بتدنى مستوى الأداء أو التقصير فى أداء الخدمة، وتقديم مستوى جيد يليق بأهالينا.كما قرر المحافظ خلال جولته، إقالة مسئول المخازن بمستشفى مغاغة المركزى وإحالته للتحقيق، وتعيين مدير جديد خلال 24 ساعة، وذلك لامتناعه عن تسليم مستلزمات مكافحة العدوى للأطقم الطبية بالمستشفى، على الرغم من توافرها بالمخزن.