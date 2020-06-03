رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحرس الأمريكى ينشر 30 ألف عنصر أمنى بـ31 ولاية لاحتواء التظاهرات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:15 م
التظاهرات الأمريكية
التظاهرات الأمريكية
محمد عمر
طباعة
أعلن الحرس الوطني الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن نشر 30 ألف فرد من قواته في 31 ولاية والعاصمة واشنطن لمساعدة السلطات المحلية في فرض القانون، وذلك لاحتواء الاحتجاجات المستمرة على مقتل جورج فلويد على أفراد من الشرطة في حادث وصف بالعنصري.

يذكر أن وزير العدل الأمريكي وليام بار، أعلن أمس، عن وصول مزيد من التعزيزات العسكرية إلى العاصمة واشنطن، لمواجهة التظاهرات المستمرة منذ أيام احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد أفراد الشرطة في حادث وصف بالعنصري.

من جانبها رفعت وزارة الدفاع الأمريكية حالة التأهب في منشآتها بالعاصمة واشنطن تحسبا لأعمال الشغب المصاحبة للاحتجاجات على مقتل جورج فلويد.

و أكد الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق، أن إدارته قدمت لمجتمع السود بالولايات المتحدة أكثر مما قدمه أي رئيس آخر منذ الرئيس السابق إبراهام لينكولن.

وقال الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق إن المشاركين في الاحتجاجات القائمة حاليا بسبب مقتل جورج فلويد على يد قوات الشرطة هم "رعاع وفشلة" مطالبا باستدعاء الحرس الوطني، معتبرا أن المحتجين مزقوا المدينة لأجزاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وضعت على جهاز تنفس صناعي.. تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

وزيرة الصحة توجه بزيادة إنتاج أدوية المناعة وضخها بالصيدليات

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

«الغرف التجارية»: لا نواجه نقصًا في الأدوية الأساسية (فيديو)

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل عودة المفاوضات بين الزمالك وعاشور

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

هل فقدت رجاء الجداوى الوعى؟.. التفاصيل الكاملة لحالتها الصحية

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

منوعات

إسبانيا الأولى عالميًا كأنظف مياه فى العالم

«أم على».. قصة أقدم بائعة أنابيب بالجيزة

«سافران» الفرنسية لمكونات الطائرات تشطب 5000 وظيفة

وفاة الإيطالي أوبيالى بطل العالم الأسبق للدراجات النارية

مقالات الرأي
ماجد حبته
فى انتظار التعديلات الروسية
أحمد بهاء الدين شعبان
فى أصول العنصرية (1)
جلال حمام
رحلة درامية عبر الزمن
مؤمن المحمدي
بوليني أوديون
المزيد

الثقافة

أكاديمية الشعر تصدر «صوت أسمر» للشاعر عبدالمنعم الأمير

ليلى عبدالمجيد تنتهى من تأليف كتابين فى تشريعات الإعلام

«القومى للترجمة» يطلق مبادرة لمشاركة القارئ فى خطة أعماله

ورشة «كتابة القصة القصيرة» تحاضر فيها سحر الموجي.. السبت