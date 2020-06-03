الحرس الأمريكى ينشر 30 ألف عنصر أمنى بـ31 ولاية لاحتواء التظاهرات

أعلن الحرس الوطني الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن نشر 30 ألف فرد من قواته في 31 ولاية والعاصمة واشنطن لمساعدة السلطات المحلية في فرض القانون، وذلك لاحتواء الاحتجاجات المستمرة على مقتل جورج فلويد على أفراد من الشرطة في حادث وصف بالعنصري.يذكر أن وزير العدل الأمريكي وليام بار، أعلن أمس، عن وصول مزيد من التعزيزات العسكرية إلى العاصمة واشنطن، لمواجهة التظاهرات المستمرة منذ أيام احتجاجا على مقتل جورج فلويد على يد أفراد الشرطة في حادث وصف بالعنصري.من جانبها رفعت وزارة الدفاع الأمريكية حالة التأهب في منشآتها بالعاصمة واشنطن تحسبا لأعمال الشغب المصاحبة للاحتجاجات على مقتل جورج فلويد.و أكد الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق، أن إدارته قدمت لمجتمع السود بالولايات المتحدة أكثر مما قدمه أي رئيس آخر منذ الرئيس السابق إبراهام لينكولن.وقال الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق إن المشاركين في الاحتجاجات القائمة حاليا بسبب مقتل جورج فلويد على يد قوات الشرطة هم "رعاع وفشلة" مطالبا باستدعاء الحرس الوطني، معتبرا أن المحتجين مزقوا المدينة لأجزاء.