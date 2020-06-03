كوريا الجنوبية تقدم 18.5 مليون دولار مساعدات إنسانية لليمن

قررت حكومة كوريا الجنوبية، تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 18.5 مليون دولار (حوالي 22.5 مليار وون) لليمن، الذي يعاني من أضرار جسيمة بسبب الحرب الأهلية.وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، وأوردته وكالة أنباء (يونهاب)- أن منسق الدبلوماسية المتعددة الأطراف بوزارة الخارجية هام سانج-ووك أعلن عن خطة الحكومة الكورية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن.وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء في مؤتمر افتراضي استضافته السعودية بالاشتراك مع الأمم المتحدة للدول المانحة بهدف تقديم الدعم لليمن الذي يعاني من الحرب الأهلية.وتهدف المساعدات الإنسانية التي ستقدمها الحكومة الكورية الجنوبية للبلد المتضرر من الحرب، إلى حل مشكلة سوء التغذية ودعم الفئات الضعيفة ومكافحة أزمة كورونا في اليمن، كما تضم المساعدات مشروعات دعم الأرز التي كانت جارية منذ عام 2018.ودعا المسؤول الكوري في المؤتمر إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة لشعب اليمن، وبذل الجهود لتخفيف التوترات في المنطقة ومنع انتشار كوفيد-19، في ظل تعرض الشعب اليمني إلى الحرب الأهلية وكوفيد-19.وأكدت وزارة الخارجية أن الحكومة الكورية الجنوبية ستواصل المشاركة بشكل نشاط في جهود المجتمع الدولي لدعم البلدان والأشخاص الذين يعانون من الأزمات الإنسانية الطويلة الأمد جراء النزاعات.