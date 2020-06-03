781 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتماثل 587 للشفاء في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 8168 حالة.وذكرت الصحة العراقية، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن مختبرات الوزارة سجلت اليوم 781 إصابة في العراق موزعة كالآتي: "بغداد الرصافة: ٢٦٢، الكرخ: ١٠٩، مدينة الطب: ٦٦، النجف: ١٩، البصرة: ٤١، السليمانية: ٤٦، أربيل: ٦، دهوك: ٥٢، كربلاء: ١١، كركوك: ٣٥، ديالى: ٨، بابل: ٣٣، ميسان: ٣٥، الديوانية: ٧، ذي قار: ٢٨، المثنى: ١٨، الأنبار: ٥".وأشارت إلى تماثل ٥٨٧ حالة للشفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى ٤٠٩٥، بالإضافة إلى تسجيل 21 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى ٢٥٦ حالة.