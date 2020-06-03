نائب محافظ المنوفية يتابع مصابى كورونا بمستشفيات العزل (صور)

تفقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، مستشفى منوف العام للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية بالمستشفى وتفعيل المسار الآمن لاستقبال الحالات المصابة والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى، حيث استمع من مدير المستشفى إلى شرح مبسط عن طرق المسار الآمن وكيفية التعامل مع المواطنين المترددين على المستشفى لتلقي الخدمة كالاستقبال وغيرها وكذا الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا بداية من استقبال المريض وإجراء الفحوصات الطبية بغرفة فرز الحالات والتعامل الفوري في حالة وجود إصابات مؤكدة بالفيروس وتحويلها لمبنى العزل المخصص مع الالتزام بالمسارات والاتجاهات المحددة.كما تفقد نائب المحافظ، قسم الأشعة الذي يضم غرف" أشعة تليفزيونية وعادية ومقطعية وغرفة التحميض" حيث يوجد 5 أجهزة تنفس صناعي منها 3 أجهزة معطلة، موجها بضرورة عمل الصيانة اللازمة للأجهزة، وقد طالب مدير المستشفى بضرورة زيادة أفراد الأمن لتوفير جو من الهدوء والراحة للمرضى.وفي ذات السياق، تفقد نائب المحافظ، مستشفيات الأمراض الصدرية والحميات والجهاز الهضمي والكبد بمنوف، للاطمئنان على الحالة العامة والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية والمسار الآمن حفاظًا على عدم نقل العدوى بين المواطنين، موجها بالالتزام بالتباعد الاجتماعي بترك مسافات آمنة وتطهير وتعقيم كافة الأقسام والأجهزة، حيث تضم مستشفى الأمراض الصدرية جهاز تنفس صناعي و5 أسرة عناية و25 سريرا.وأشار مدير مستشفى الحميات، إلى أنه يوجد جهاز تنفس صناعي، بالإضافة إلى وجود 5 أجهزة تنفس أخرى تبرع وجار تشغيلها و5 أسرة عناية مركزة و124 سريرا للعزل، كما أكد نائب المحافظ، أنه ستتم مخاطبة وزارة الصحة بشأن احتياج المستشفى لجهاز أشعة مقطعية لضمان جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.وتضمنت الجولة، المرور على مستشفى سرس الليان العام وتفقد النائب قسم الطوارىء والأشعة المقطعية، مشددا على استخدام أدوات التطهير والتعقيم، واستمع من مدير المستشفى، إلى طبيعة العمل والتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها وتلقي العلاج اللازم، مشددا على ضرورة المتابعة اليومية للحالات للوقوف على حالتهم الصحية وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع شركة المياه لسرعة حل ضعفها بالمستشفى، كما حرص نائب المحافظ على زيارة مصابي كورونا بغرف العزل بمستشفيات منوف وسرس الليان للاطمئنان على صحتهم والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وعدم وجود أي معوقات.وقامت اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام، بالمرور على مستشفى السادات العام للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث أشارت مديرة المستشفى، إلى أن إجمالي عدد الأسرة المخصصة لاستقبال مصابي كورونا بلغت 55 سريرا، و2 جهاز تنفس صناعي، و4 أسرة عناية مركزة.كما تفقدت اللجنة، قسم الاستقبال للتأكد من وجود مسارات خاصة لاستقبال حالات الإصابة بدءا من دخول الحالات وحتى تشخيص الحالة في غرف الفرز طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.وأكدت مديرة المستشفى، بدء تنفيذ بروتوكول العزل المنزلي وتوزيع الأدوية المخصصة للحالات والتواصل الدائم من خلال لجان فرعية فضلا عن تقديم التوعية والإرشادات اللازمة حفاظا على صحتهم والمخالطين لهم، لافتة إلى توافر كميات من المستلزمات الطبية بالمستشفى وعدم وجود نقص بالأدوية.وأجرت اللجنة، اتصالا هاتفيا بأحد حالات العزل المنزلي وتم التأكد من صحة زيارة الإدارة الصحية له ومتابعته منزليا وكذا المخالطين وإعطائهم العلاج وفقا للبروتوكول المعد لذلك.