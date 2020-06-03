جمعية خيرية تعلن استعدادها لتغسيل وتكفين وفيات كورونا

اعلنت جمعية "دار المهاجرين" لخدمة تغسيل وتكفين ونقل الموتى الخيرية، عن استعدادها للتكفل بأي حالة وفاة إثر فيروس كورونا، خاصة بعد تكرار الشكاوى من عدم قبول المغسلين لحالات الوفاة بكورونا، مجانا.وأوضحت الجمعية، في بيان، أنها بجانب تغسيل وتكفين الموتي ونقل الموتى لمثواهم الأخير، خصصت بعض مقابرها بالعبور، مدينة السادس من أكتوبر، 15 مايو، طريق الفيوم لدفن ضحايا فيروس كورونا.وأكدت أيضا عن توافر فريق عمل مؤهل وعلى علم شرعي بأحكام الجنائز، ومدرب على التعامل مع جميع الحالات، مع تجهيزهم بكافة الأدوات اللازمة لكل حالة، وأخذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية مع ضحايا فيروس كورونا وغيره.