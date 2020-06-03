أكاديمية الشعر تصدر «صوت أسمر» للشاعر عبدالمنعم الأمير

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مجموعة شعرية بعنوان "صوت أسمر" للشاعر العراقي عبدالمنعم الأمير الذي شارك في برنامج "أمير الشعراء"، وكان واحدًا من نجوم موسمه الخامس.وتضم المجموعة ما يزيد على أربعين قصيدة قصيرة ومتوسطة، جاءت كلها في 110 صفحات من القطع الصغير، اختار لها الشاعر عناوين ذات دلالات ذهنية وخيالية بشكل كبير، منها: "حوار هادئ مع امرأة صامتة، شيء من غبار الأمنيات، أحلام الفتى الذي كان، تحولات طفل، طواف في جبة المعنى، لا شيء غيرك، خيل المسافات، دروب، عنوانها الريح".وكعتبة لدخول المجموعة، يضع الشاعر إهداءً ملفتًا: "إلى امرأة هي كل النساء.. هدهدها القلبُ فصارت مدينة". ومن هذه العتبة يستطيع القارئ أن يتلمس داخل المجموعة واقعا عاطفيا ممزوجا بالحنين والوطن والشوق.في قصيدة "أحلام ممزقة" يقول الأمير:يا شاعرًا فزّزَ الدنيا مكابرةًحياتكَ الموتُ.. ماذا تبتغي بـ (أنا)!أيامُ عمركَ أحلامٌ ممزّقةٌهنا دماها هنا أشلاؤها وهناالضائعون بنوا من بعضها وطنًاوقد أضعت على أبوابها وطنا.ويحضر الوطن كثيرا في قصائد هذه المجموعة الشعرية، رغم غيابه على أرض الواقع الذي يعيشه الشاعر، ويحاول جاهدا وصفه عبر أدوات شعرية قادرة على صناعة المفارقة والمفاجأة بين سطور القصيدة، ومن العناوين التي تضع العراق بين عيني القارئ، نذكر: "هديل عراقي، ما يهمسه دجلة لأخت يونس، دمع الفرات" وغيرها من العناوين التي تعبّر عن روح عراقية تمتلئ بالشعر والشجن.وفي سياق شعري معبّر، يكتب الأمير قصيدة رثاء مؤثرة بعنوان "خيل المسافات"، يرثي فيها المغفور له بإذن الله محمد خلف المزروعي:"مؤثثًا بهديل الصمت كان دميفهل يطيّبُ حزني خاطرَ الضادِ؟كأنما القلبُ حبّاتٌ بمسبحةٍيضوعُ منها اسمهُ عطرًا بأوْراديلأنهُ رجلٌ حبًّا دماثتهُتُكبّلُ القلبَ قبل الملحِ والزادِ".يذكر أن أكاديمية الشعر ومنذ انطلاق برنامج "أمير الشعراء" تحرص على طباعة دواوين الشعراء المشاركين في البرنامج، الذين حضروا فيه بشكل مميز، واستطاعوا أن يفرضوا تواجدهم في المشهد الشعري العربي، لتواصل بذلك إتاحة الفرص أمامهم للاستمرار في إبداعاتهم الشعرية، واختصار الكثير من المسافات بين الشاعر وجمهوره.