تداول 17 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 2 سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 7 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة.وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3450 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5591 طن حديد و1189 طن خردة و12711 طن ذرة و1805 طن زان و1086 طن أبلاكاش و1230 طن كلوريد إيثيلين و3270 طن أرزوبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات، 204 حاويات مكافئة تشمل فواكة (عنب وفراولة وبرتقال) وخضراوات (بامية وبطاطس وبازلاء) وحاصلات زراعية (برسيم وبصل) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات وبريطانيا والأردن وألمانيا وسنغافورة والصين وهولندا.بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 46 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1805 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 32870 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 114972 طنا.كما غادر عدد 2269 شاحنة منها 779 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41111 من البضائع العامة.