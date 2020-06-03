«الصحة العالمية» تنشر الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة والتخلص منها

نشر مكتب منظمة الصحة العالمية، بمصر، الطريقة الصحيحة والآمنة لارتداء الكمامة وكيفية التخلص منها، وذلك للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وتتمثل الطريقة الصحيحة في اتباع الآتي:- قبل ارتداء الكمامة يجب فرك اليدين بمطهر كحولي أو غسلها بالماء والصابون.- تغطية الفم والأنف بالكمامة والتأكد من وضعها بإحكام على الوجه، بحيث لا يكون هناك أي فراغ بين الوجه والكمامة.- تجنب لمس الكمامة أثناء ارتدائها وفي حالة لمسها، يجب غسل اليدين بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي- التخلص من الكمامة بمجرد أن تصبح رطبة وارتداء أخرى جديدة- نزع الكمامة من الخلف والتخلص منها على الفور بإلقائها في سلة مهملات مغلقة، وغسل اليدين بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي