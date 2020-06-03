«الصحة العالمية» تنشر الطريقة الآمنة لارتداء الكمامة والتخلص منها
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:01 م
مرام سعيدطباعة
نشر مكتب منظمة الصحة العالمية، بمصر، الطريقة الصحيحة والآمنة لارتداء الكمامة وكيفية التخلص منها، وذلك للحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتتمثل الطريقة الصحيحة في اتباع الآتي:
- قبل ارتداء الكمامة يجب فرك اليدين بمطهر كحولي أو غسلها بالماء والصابون.
- تغطية الفم والأنف بالكمامة والتأكد من وضعها بإحكام على الوجه، بحيث لا يكون هناك أي فراغ بين الوجه والكمامة.
- تجنب لمس الكمامة أثناء ارتدائها وفي حالة لمسها، يجب غسل اليدين بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي
- التخلص من الكمامة بمجرد أن تصبح رطبة وارتداء أخرى جديدة
- نزع الكمامة من الخلف والتخلص منها على الفور بإلقائها في سلة مهملات مغلقة، وغسل اليدين بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي
وتتمثل الطريقة الصحيحة في اتباع الآتي:
- قبل ارتداء الكمامة يجب فرك اليدين بمطهر كحولي أو غسلها بالماء والصابون.
- تغطية الفم والأنف بالكمامة والتأكد من وضعها بإحكام على الوجه، بحيث لا يكون هناك أي فراغ بين الوجه والكمامة.
- تجنب لمس الكمامة أثناء ارتدائها وفي حالة لمسها، يجب غسل اليدين بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي
- التخلص من الكمامة بمجرد أن تصبح رطبة وارتداء أخرى جديدة
- نزع الكمامة من الخلف والتخلص منها على الفور بإلقائها في سلة مهملات مغلقة، وغسل اليدين بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي