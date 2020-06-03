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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«13 يوم».. أول تجربة رعب «3D» بالسينما المصرية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:58 م
١٣ يوم
١٣ يوم
أمير محمد خالد
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يواصل المخرج وائل عبدالل،ه عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بفيلم "١٣ يوم"، من تأليفه وإنتاجه وإخراجه، ويقدم من خلاله تجربة جديدة ومختلفة بالسينما المصرية، حيث ينتمي الفيلم لنوعية أعمال الرعب، وهو أول عمل يتم إنتاجه خصيصا بتقنية الـ"3D"، بطولة دينا الشربيني وأحمد داوودن في ثاني تعاون سينمائي لهم بعد نجاحهم كثنائي في فيلم "هيبتا المحاضره الأخيرة".

وكان من المقرر عرض الفيلم بدور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل، ولكن ينتظر صناعه انتهاء أزمة وباء كوورنا لطرحه بعد ذلك في أول موسم سينمائي، والذي بدأ تصويره في ديسمبر الماضي وانتهى مطلع مارس، والفيلم بالرغم من أنها بطولة دينا الشربيني وأحمد داوود وشريف منير، إلا أنها يعتمد بشكل رئيسي على ضيوف الشرف من النجوم، أمثال محمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبدالمغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي.

تدور أحداث الفيلم حول قصر ملعون يتعرض بسببه أحد الأفراد لمشاكل عديدة، يحاولون حلها ولكنهم يفشلوا، وتم تصوير أحداث الفيلم في ستوديو مكة، حيث تم بناء ديكور ضخم استغرق تنفيذه ثلاثة أشهر، عبارة عن قصر تدور فيه أغلب أحداث الفيلم، كما تم تصوير بقية الأحداث في عدد من بلاتوهات مدينة الإنتاح الأعلام، وتخطت ميزانية الفيلم حاجز الـ9 ملايين جنيه، ومن المقرر أن يشهد هذا الفيلم طفره جديدة ومختلفة في السينما المصرية على مستوى الصورة والديكورات والتقينات المستخدمة.

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