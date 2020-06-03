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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يقرر إنشاء وحدة لإزالة التعديات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:58 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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أصدر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قرار رقم 232 لسنة 2020 بإنشاء وحدة متابعة إزالة التعديات بالمحافظة ويكون مقرها بمبنى وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بمدينة قنا، كما أصدر القرار رقم 233 لسنة 2020 بتكليف المهندس عمر عبد الباقي حسين مديرًا للوحدة إلى جانب عمله وتكليف الهايص أحمد حسن وكيلا للوحدة وعبد الرحمن سيد خلف الله وعلي محمد حسن ومحمد فؤاد أحمد أعضاء فنيين بالوحدة.

وأشار محافظ قنا في بيان صحفي، إلى أن الوحدة ستختص بمتابعة تنفيذ الإزالة لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي ورصد تلك المتابعات علي قاعدة بيانات إلكترونية وإصدار بلاغ يومي بذات الموقف، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية في ذات الشأن وموافاة الجهات الطالبة لتلك البيانات وتلقي ومخاطبة كافة الجهات المتعلقة بذات الأمر.

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