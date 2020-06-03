لليوم الثاني.. لجنة محافظة أسوان تجري جولة ميدانية لمستشفيات العزل

أجرت لجنة برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة وبمرافقة الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، علاوة على ممثلى الجهات الأمنية والرقابية جولة على مستشفيات الصدر والحميات والمدينة الشبابية.حيث تم المرور على المخازن والصيدليات وغرف عزل المرضى للتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المطهرة بالكميات المطلوبة، بجانب مراجعة آلية العمل بها أثناء تقديم العلاج المقرر وفقًا للبرتوكول الذى وضعته وزارة الصحة وحسب طبيعة كل حالة مرضية، مع مراعاة الإصابة بأمراض أخرى مزمنة أو نقص المناعة وغيرها من أجل ضمان تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى لمرضى فيروس كورونا.وجاء ذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واصلت لجنة المحافظة بالمتابعة الميدانية لليوم الثانى للاطمئنان على جاهزية مستشفيات الفرز والعزل في التعامل السريع مع حالات المصابين بفيروس كورونا طبقًا للتوجيهات الحكومية.كما تفقدت لجنة المحافظة إجراءات تأمين ومكافحة العدوى داخل المدينة الشبابية والتى تضم حاليًا 84 حالة معظمهم حالاتهم مستقرة بعد انتهاء فترة العزل الطبى لهم، والبعض منهم إيجابى ويتلقون كورسات العلاج المقررة لهم.وأكدت اللجنة، أثناء مرورها بمستشفيات الصدر والحميات أهمية الالتزام بحسن المعاملة والنظافة العامة وإجراءات مكافحة العدوى لحماية المرضى والأطقم الطبية والعاملة الفنية والإدارية، وأثناء مرور اللجنة تم التشديد على سرعة توفير مخارج شبكات الغاز بكميات تغطى الاحتياجات المستقبلية لتوفير الأوكسجين المطلوب للحالات الحرجة بعد تدخل مديرية الصحة لدى الشركة الموردة، وخاصة أن مستشفيات الصدر والحميات تضم حاليًا 34 حالة منها 14 إصابة إيجابية و20 حالة اشتباه وفي انتظار نتائج التحاليل.وفى نهاية زيارة اللجنة لهذه المواقع الصحية أشادت بالجيش الأبيض من الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، وأيضا العاملين الإداريين والفنيين والذين يؤدون رسالتهم وواجبهم الوطني والإنساني بكل إخلاص وتفانى لمواجهة انتشار العدوى والقضاء عليها.