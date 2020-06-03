رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لليوم الثاني.. لجنة محافظة أسوان تجري جولة ميدانية لمستشفيات العزل

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:38 م
جولة ميدانية لمستشفيات
جولة ميدانية لمستشفيات العزل
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أجرت لجنة برئاسة الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة وبمرافقة الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة، علاوة على ممثلى الجهات الأمنية والرقابية جولة على مستشفيات الصدر والحميات والمدينة الشبابية.

حيث تم المرور على المخازن والصيدليات وغرف عزل المرضى للتأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المطهرة بالكميات المطلوبة، بجانب مراجعة آلية العمل بها أثناء تقديم العلاج المقرر وفقًا للبرتوكول الذى وضعته وزارة الصحة وحسب طبيعة كل حالة مرضية، مع مراعاة الإصابة بأمراض أخرى مزمنة أو نقص المناعة وغيرها من أجل ضمان تقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى لمرضى فيروس كورونا.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واصلت لجنة المحافظة بالمتابعة الميدانية لليوم الثانى للاطمئنان على جاهزية مستشفيات الفرز والعزل في التعامل السريع مع حالات المصابين بفيروس كورونا طبقًا للتوجيهات الحكومية.

كما تفقدت لجنة المحافظة إجراءات تأمين ومكافحة العدوى داخل المدينة الشبابية والتى تضم حاليًا 84 حالة معظمهم حالاتهم مستقرة بعد انتهاء فترة العزل الطبى لهم، والبعض منهم إيجابى ويتلقون كورسات العلاج المقررة لهم.

وأكدت اللجنة، أثناء مرورها بمستشفيات الصدر والحميات أهمية الالتزام بحسن المعاملة والنظافة العامة وإجراءات مكافحة العدوى لحماية المرضى والأطقم الطبية والعاملة الفنية والإدارية، وأثناء مرور اللجنة تم التشديد على سرعة توفير مخارج شبكات الغاز بكميات تغطى الاحتياجات المستقبلية لتوفير الأوكسجين المطلوب للحالات الحرجة بعد تدخل مديرية الصحة لدى الشركة الموردة، وخاصة أن مستشفيات الصدر والحميات تضم حاليًا 34 حالة منها 14 إصابة إيجابية و20 حالة اشتباه وفي انتظار نتائج التحاليل.

وفى نهاية زيارة اللجنة لهذه المواقع الصحية أشادت بالجيش الأبيض من الأطقم الطبية من أطباء وممرضين، وأيضا العاملين الإداريين والفنيين والذين يؤدون رسالتهم وواجبهم الوطني والإنساني بكل إخلاص وتفانى لمواجهة انتشار العدوى والقضاء عليها.

موضوعات متعلقة

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

مصدر يكشف تفاصيل محاولة هروب مصابة بكورونا من «عزل كفر الدوار»

هل فقدت رجاء الجداوى الوعى؟.. التفاصيل الكاملة لحالتها الصحية

الصور

image description

«مكافحة العدوى»: غسل ملابس مصابي كورونا في درجة حرارة مرتفعة

image description

الطريق الدائرى يتحول إلى مطار للطائرات الورقية (صور)

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

الأكثر قراءة

بوسي شلبي تنفي وفاة الفنانة رجاء الجداوي

هل فقدت رجاء الجداوى الوعى؟.. التفاصيل الكاملة لحالتها الصحية

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

وضعت على جهاز تنفس صناعي.. تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

إنفوجراف

image description

خدمات وزارة الداخلية والعدل التي عادت للعمل (انفوجراف)

image description

مستشفيات تشخيص وعلاج فيروس كورونا بالمحافظات (إنفوجراف)

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكى مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكى عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

«بيومودلين تي» يحقق نتائج طيبة في التصدى لكورونا

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

منوعات

إسبانيا الأولى عالميًا كأنظف مياه فى العالم

«أم على».. قصة أقدم بائعة أنابيب بالجيزة

«سافران» الفرنسية لمكونات الطائرات تشطب 5000 وظيفة

وفاة الإيطالي أوبيالى بطل العالم الأسبق للدراجات النارية

مقالات الرأي
جلال حمام
رحلة درامية عبر الزمن
مؤمن المحمدي
بوليني أوديون
ماجد حبته
هل فقد «أوباما» الذاكرة؟
منى رجب
حلم لم يتحقق.. من مارتن لوثر كينج إلى جورج فلويد
المزيد

الثقافة

أكاديمية الشعر تصدر «صوت أسمر» للشاعر عبدالمنعم الأمير

ليلى عبدالمجيد تنتهى من تأليف كتابين فى تشريعات الإعلام

«القومى للترجمة» يطلق مبادرة لمشاركة القارئ فى خطة أعماله

ورشة «كتابة القصة القصيرة» تحاضر فيها سحر الموجي.. السبت