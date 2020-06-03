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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:38 م
وزير المالية
وزير المالية
حسن كامل ..راندا التوني
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أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتب شهر يونيه للعاملين في الدولة، بحيث تبدأ من الإثنين 15 يونيه، حيث تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال الفترة من 15 - 18 يونيه، على أن تبدأ اتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب وزير المالية بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان على النحو الذى يتسق والجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر يونيه لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا، حيث تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة يوم 15 يونيه، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 16 يونيه، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة يوم 17 يونيه، ليشهد 18 يونيه صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات.

وناشد عواد العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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