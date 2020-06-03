طبيبة تغذية تحذر من الإفراط في تناول «فيتامين C»

لجأ كثيرون إلى شراء فيتامين سي، لتقوية المناعة فى مواجهة الفيروس القاتل، لكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مشكلات كثيرة، تتحدث اليوم للدستور، جيهان الدمرداش، إخصائية التغذية العلاجية، فى السطور التالية حول معلومات مهمة عن تناول فيتامين سي.- فيتامين سي من المكملات الغذائية التي تعزز المناعة.▪️ فيتامين سي من الفيتامينات الذائبة في الماء التي لا تخزن في الجسم ولذلك يتم إخراجه عن طريق البول.▪ جرعة 1000mg للشخص البالغ تعتبر كافية كمكمل غذائي ولتقوية جهاز المناعة.▪الحد الأقصى لاستخدام فيتامين سي للشخص البالغ هو 2000mg وقد تؤدي إلى إضطرابات هضمية كالإسهال، والشعور بالغثيان، والدوخة.-لا يجب تناول أكثر من الحد المسموح (2000mg) وقد تظهر اعراض جانبيه اخرى.▪ فيتامين سي يزيد من امتصاص الحديد في الجسم ويجب على الذين يعانون من زيادة تراكم الحديد في أجسامهم استشارة الطبيب.▪ كثرة استخدام فيتامين سي تزيد من إمكانية تكون حصوات في الكلى لأنه يؤدي إلى تراكم الأوكسالات.- يجب عدم الإفراط في تناول الفيتامينات والمكملات الغذائيه إلا بالحدود المسموح بها.