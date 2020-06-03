لافروف: السجناء الروس في طرابلس عقبة في التعاون مع حكومة الوفاق

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن السجناء الروس في العاصمة الليبية طرابلس عقبة رئيسية أمام التعاون مع حكومة الوفاق، وفقا لقناة سكاي نيوز العربية.ودعا لافروف، خلال لقائه نائب رئيس حكومة الوفاق أحمد معتيق، إلى وقف إطلاق النار في البلاد.وكانت قالت وكالة الإعلام الروسية إن أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية وصل إلى موسكو اليوم الأربعاء لإجراء محادثات.وذلك في أعقاب تأكيد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الاثنين الماضي، إن الطرفين المتحاربين في البلاد وافقا على استئناف محادثات وقف إطلاق النار.