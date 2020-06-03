سوهاج: استمرار أعمال تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية

أعلنت محافظ سوهاج استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال الأسبوع الماضي، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.وقام مركز ومدينة البلينا بأعمال التطهير للشوارع والمصالح الحكومية "شارع خور الساحل، شارع ام الطبول شارع أبو وساف شارع أحمد سعد شارع الجمهورية شارع التحرير شارع البحر الأعظم شارع السكة الحديد العبارة النهرية المرسى السياحي وبعض الإدارات الخدمية" هندسة كهرباء، هندسة رى البلينا، محطة مياه الشرب والصرف الصحى، مكتب القوى العاملة، الأدارة الزراعية، إدارة الطب البيطري، مبنى مجلس قروى اولاد عليو، مجلس قروى عرابة ابيدوس وكذلك مجلس قروى بنى حميل مجلس قروى.كذلك رش وتطهير مداخل ومخارج المركز وشارع المحطة ومركز الشرطة كوبري التوبة السجل المدنى البوسطة الرئيسية الإدارة الزراعيه وشارع مجلس المدينة وشارع بنك مصر القديم وشارع والمساكن البحرية وشارع النادي الرياضي ومركز الشرطة السنترال ومستشفى البلينا وبعض المنشآت الخدمية بالمدينة والقرى.بالإضافة إلى شارع الملعب شارع الشونة شارع الصاغة، شارع كنيسة العذراء، شارع الجامع الكبير، حلقة السمك، شارع النادى الرياضي، شارع المنطقة الصناعية، ش جامع الشيخ عمار، ش احمد سعد ش ٢٦ يوليو، ش الوساسفة، موقف نجع حمادي ميدان المثلث ميدان الشهداء ش رفله من الناحيه الشرقيه والغريبة.وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بأعمال الرش والتعقيم بالشوارع والمنازل والمصالح الحكومية بقرية ادفا، وتطهير الوحدة الصحية والتموين ونقطة الإسعاف بروافع القصير، ومدرسة المحامدة البحرية والمصالح الحكومية ومبنى الوحدة القروية بأولاد عزاز، كما تم رش وتعقيم بالشوارع والمنازل بقرية جزيرة شندويل، وقرية الكوامل بحري، والهجارسة، وأولاد غريب.وفي مركز ومدينة دار السلام تم تعقيم وتطهير مبانى المصالح الحكومية، ومبنى الوحدة المحلية للمركز ومبنى محكمة دار السلام الجزئية.كما قام حي شرق سوهاج بأعمال تطهير الشوارع ومداخل العمارات والمنشآت الحيوية "مبنى النياية الإدارية وتفتيش الآثار والعقار رقم ٨ بشارع مصعب بن عمير، وشارع أبو الحسن البصري، ورقة بن نوفل، مسجد التوحيد الزهراء، رافع بن ثابت، وشارع المراغي، الرشيد، محمود عبد الحليم، رمضان نصر، والفتح، وبشارع السيدة مريم، شارع ٣٢، شارع ٣٣، شارع ٣٤، مؤسسة الفرقان، جمعية تنمية، وكذلك بشارع محمود البارودى، تقسيم المزلاوى، ومقر شركة مطاحن مصر العليا.واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة في أعمال التطهير والتعقيم بـ"مبني إدارة الشباب - مركز شباب نزة الحاجر- مبني الإدارة الزراعية - مكتب بريد حهينة الغربية - مكتب بريد جهينة الشرقية - مبني البنك الزراعي - مبني التأمينات الإجتماعية - مبني إدارة التموين - مبني ادارة التضامن الاجتماعي - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع البساتين - شارع مركز الشباب، وكذلك منطقة حسام الدين - موقف مدينة جهينة - مكتب بريد جهينة فرعي - مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة - الحملة الميكانيكية بالوحدة - مبني إدارة الشباب والرياضة - مركز شباب جهينة الشرقية - مبني مركز شباب مدينة جهينة - مبني الإدارة البيطرية - مبني الوحدة البيطرية بجهينة - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع الشهداء - شارع البساتين - شارع المدارس".وتابع حي غرب سوهاج تعقيم وتطهير مركز الإصدار بالجوازات، ومنطقة الحويتي وفرعياتها "شارع المفيض وشارع عباس بلتك وشوارع الشيمى وشارع مدرسة الصم والشهداء الابتدائية وشارع الهلال الأحمر الموصل لمساكن الحويتي ومساكن مسجد الرسول"، وكذلك بفرعيات منطقة العمرى خلف جراج النقل "شارع أحمد الخولي- شارع عبد الجواد الخولي - شارع عبد الحليم الطبيب - شارع البدرى - شارع سكره - شارع القديم - حاره الدويك - حاره نجع أبو ترك المتفرع من شارع الري الوسطاني "، ومنطقة العمرى والتضامن الاجتماعى وشارع الري الوسطاني وشارع عزبة راشد وشارع الشاذلي، وكذلك رش وتطهير الشوارع الفرعية لنجع مصلح، وشارع الوحدة ( الجلاء ) وتفريعاتة بمنطقة الغياتية، وشارع القطب الرئيسي، وبشارع معهد الاورام بالمدينة الطبية وشارع مصنع البصل منطقة حي راشد والعمرى وشارع الجارحى.وفي مركز ومدينة طما تم القيام بحملة تطهير شملت رش "شارع أحمد ماهر، وشارع نقطة الشرق" وجارى استكمال الرش بدائرة مجلس المدينة.وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المرغة بأعمال التطهير والتعقيم بنطاق المركز شملت "محطة السكة الحديد، ومواقف سيارات الأجرة، والشوارع والقرى بـ"الشيخ شبل، ونجع العرب، والكراعي، ومساكن نجع الماسخ، ونجع الماسخ، والشيخ يوسف، وبني هلال، والبطاخ، وشندويل، وباصونة، وبناويط، وفزارة، والبارود، وكذلك رش البنوك، ومكاتب البريد، وشارع احمد بدوي، وجوانب مستشفي المراغة، وماكينات الصرافة بالمدينة.كما استمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في أعمال التطهير والتعقيم بالمصالح الحكومية والشوارع والميادين بالمدينة والمجالس القروية، حيث تم تطهير مبنى مركز شرطة طهطا، وقسم شرطة طهطا، وشرطة المرافق، ومنطقة الجوازات والسجل المدني، ومبنى الوحدة المحلية، وبعض القرى والنجوع التابعة لمجلس قروى الصوامعة والصفيحة وبنجا ونزلة القاضى وشطورة، وشارع الجيش ومنطقة المرور وشارع صلاح سالم.وتابع مركز ومدينة أخميم أعمال الرش وتطهير الشوارع وأماكن الإصابة، وتم تطهير منطقة شارع ناصر الزراعي، ومنطقة سيدى كمال الدين والشوارع الفرعية والرئيسية، ومنطقة شارع أبو بكر، ومكتب القوى العاملة بأخميم، وبحرى منطقة الري والشوارع الفرعية، وشارع مدرسة الجهاد، وهندسة كهرباء أخميم، ومركز شرطة أخميم، وشوارع قرية الكولة، وشارع القبة، وشارع الأسيوطى من شارع ناصر الزراعى حتي الخلوة، ومنطقة خلف الإدارة التعليمية، ومقر ديوان الوحدة.