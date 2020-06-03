سوهاج: استمرار أعمال تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية

سوهاج: استمرار أعمال تطهير المصالح والشوارع الرئيسية والفرعية
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:33 م
محمود عبد العال و مصطفي علم الدينطباعة
أعلنت محافظ سوهاج استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال الأسبوع الماضي، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.
وقام مركز ومدينة البلينا بأعمال التطهير للشوارع والمصالح الحكومية "شارع خور الساحل، شارع ام الطبول شارع أبو وساف شارع أحمد سعد شارع الجمهورية شارع التحرير شارع البحر الأعظم شارع السكة الحديد العبارة النهرية المرسى السياحي وبعض الإدارات الخدمية" هندسة كهرباء، هندسة رى البلينا، محطة مياه الشرب والصرف الصحى، مكتب القوى العاملة، الأدارة الزراعية، إدارة الطب البيطري، مبنى مجلس قروى اولاد عليو، مجلس قروى عرابة ابيدوس وكذلك مجلس قروى بنى حميل مجلس قروى.
كذلك رش وتطهير مداخل ومخارج المركز وشارع المحطة ومركز الشرطة كوبري التوبة السجل المدنى البوسطة الرئيسية الإدارة الزراعيه وشارع مجلس المدينة وشارع بنك مصر القديم وشارع والمساكن البحرية وشارع النادي الرياضي ومركز الشرطة السنترال ومستشفى البلينا وبعض المنشآت الخدمية بالمدينة والقرى.
بالإضافة إلى شارع الملعب شارع الشونة شارع الصاغة، شارع كنيسة العذراء، شارع الجامع الكبير، حلقة السمك، شارع النادى الرياضي، شارع المنطقة الصناعية، ش جامع الشيخ عمار، ش احمد سعد ش ٢٦ يوليو، ش الوساسفة، موقف نجع حمادي ميدان المثلث ميدان الشهداء ش رفله من الناحيه الشرقيه والغريبة.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بأعمال الرش والتعقيم بالشوارع والمنازل والمصالح الحكومية بقرية ادفا، وتطهير الوحدة الصحية والتموين ونقطة الإسعاف بروافع القصير، ومدرسة المحامدة البحرية والمصالح الحكومية ومبنى الوحدة القروية بأولاد عزاز، كما تم رش وتعقيم بالشوارع والمنازل بقرية جزيرة شندويل، وقرية الكوامل بحري، والهجارسة، وأولاد غريب.
وفي مركز ومدينة دار السلام تم تعقيم وتطهير مبانى المصالح الحكومية، ومبنى الوحدة المحلية للمركز ومبنى محكمة دار السلام الجزئية.
كما قام حي شرق سوهاج بأعمال تطهير الشوارع ومداخل العمارات والمنشآت الحيوية "مبنى النياية الإدارية وتفتيش الآثار والعقار رقم ٨ بشارع مصعب بن عمير، وشارع أبو الحسن البصري، ورقة بن نوفل، مسجد التوحيد الزهراء، رافع بن ثابت، وشارع المراغي، الرشيد، محمود عبد الحليم، رمضان نصر، والفتح، وبشارع السيدة مريم، شارع ٣٢، شارع ٣٣، شارع ٣٤، مؤسسة الفرقان، جمعية تنمية، وكذلك بشارع محمود البارودى، تقسيم المزلاوى، ومقر شركة مطاحن مصر العليا.
واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة في أعمال التطهير والتعقيم بـ"مبني إدارة الشباب - مركز شباب نزة الحاجر- مبني الإدارة الزراعية - مكتب بريد حهينة الغربية - مكتب بريد جهينة الشرقية - مبني البنك الزراعي - مبني التأمينات الإجتماعية - مبني إدارة التموين - مبني ادارة التضامن الاجتماعي - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع البساتين - شارع مركز الشباب، وكذلك منطقة حسام الدين - موقف مدينة جهينة - مكتب بريد جهينة فرعي - مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة - الحملة الميكانيكية بالوحدة - مبني إدارة الشباب والرياضة - مركز شباب جهينة الشرقية - مبني مركز شباب مدينة جهينة - مبني الإدارة البيطرية - مبني الوحدة البيطرية بجهينة - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع الشهداء - شارع البساتين - شارع المدارس".
وتابع حي غرب سوهاج تعقيم وتطهير مركز الإصدار بالجوازات، ومنطقة الحويتي وفرعياتها "شارع المفيض وشارع عباس بلتك وشوارع الشيمى وشارع مدرسة الصم والشهداء الابتدائية وشارع الهلال الأحمر الموصل لمساكن الحويتي ومساكن مسجد الرسول"، وكذلك بفرعيات منطقة العمرى خلف جراج النقل "شارع أحمد الخولي- شارع عبد الجواد الخولي - شارع عبد الحليم الطبيب - شارع البدرى - شارع سكره - شارع القديم - حاره الدويك - حاره نجع أبو ترك المتفرع من شارع الري الوسطاني "، ومنطقة العمرى والتضامن الاجتماعى وشارع الري الوسطاني وشارع عزبة راشد وشارع الشاذلي، وكذلك رش وتطهير الشوارع الفرعية لنجع مصلح، وشارع الوحدة ( الجلاء ) وتفريعاتة بمنطقة الغياتية، وشارع القطب الرئيسي، وبشارع معهد الاورام بالمدينة الطبية وشارع مصنع البصل منطقة حي راشد والعمرى وشارع الجارحى.
وفي مركز ومدينة طما تم القيام بحملة تطهير شملت رش "شارع أحمد ماهر، وشارع نقطة الشرق" وجارى استكمال الرش بدائرة مجلس المدينة.
وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المرغة بأعمال التطهير والتعقيم بنطاق المركز شملت "محطة السكة الحديد، ومواقف سيارات الأجرة، والشوارع والقرى بـ"الشيخ شبل، ونجع العرب، والكراعي، ومساكن نجع الماسخ، ونجع الماسخ، والشيخ يوسف، وبني هلال، والبطاخ، وشندويل، وباصونة، وبناويط، وفزارة، والبارود، وكذلك رش البنوك، ومكاتب البريد، وشارع احمد بدوي، وجوانب مستشفي المراغة، وماكينات الصرافة بالمدينة.
كما استمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في أعمال التطهير والتعقيم بالمصالح الحكومية والشوارع والميادين بالمدينة والمجالس القروية، حيث تم تطهير مبنى مركز شرطة طهطا، وقسم شرطة طهطا، وشرطة المرافق، ومنطقة الجوازات والسجل المدني، ومبنى الوحدة المحلية، وبعض القرى والنجوع التابعة لمجلس قروى الصوامعة والصفيحة وبنجا ونزلة القاضى وشطورة، وشارع الجيش ومنطقة المرور وشارع صلاح سالم.
وتابع مركز ومدينة أخميم أعمال الرش وتطهير الشوارع وأماكن الإصابة، وتم تطهير منطقة شارع ناصر الزراعي، ومنطقة سيدى كمال الدين والشوارع الفرعية والرئيسية، ومنطقة شارع أبو بكر، ومكتب القوى العاملة بأخميم، وبحرى منطقة الري والشوارع الفرعية، وشارع مدرسة الجهاد، وهندسة كهرباء أخميم، ومركز شرطة أخميم، وشوارع قرية الكولة، وشارع القبة، وشارع الأسيوطى من شارع ناصر الزراعى حتي الخلوة، ومنطقة خلف الإدارة التعليمية، ومقر ديوان الوحدة.
وقام مركز ومدينة البلينا بأعمال التطهير للشوارع والمصالح الحكومية "شارع خور الساحل، شارع ام الطبول شارع أبو وساف شارع أحمد سعد شارع الجمهورية شارع التحرير شارع البحر الأعظم شارع السكة الحديد العبارة النهرية المرسى السياحي وبعض الإدارات الخدمية" هندسة كهرباء، هندسة رى البلينا، محطة مياه الشرب والصرف الصحى، مكتب القوى العاملة، الأدارة الزراعية، إدارة الطب البيطري، مبنى مجلس قروى اولاد عليو، مجلس قروى عرابة ابيدوس وكذلك مجلس قروى بنى حميل مجلس قروى.
كذلك رش وتطهير مداخل ومخارج المركز وشارع المحطة ومركز الشرطة كوبري التوبة السجل المدنى البوسطة الرئيسية الإدارة الزراعيه وشارع مجلس المدينة وشارع بنك مصر القديم وشارع والمساكن البحرية وشارع النادي الرياضي ومركز الشرطة السنترال ومستشفى البلينا وبعض المنشآت الخدمية بالمدينة والقرى.
بالإضافة إلى شارع الملعب شارع الشونة شارع الصاغة، شارع كنيسة العذراء، شارع الجامع الكبير، حلقة السمك، شارع النادى الرياضي، شارع المنطقة الصناعية، ش جامع الشيخ عمار، ش احمد سعد ش ٢٦ يوليو، ش الوساسفة، موقف نجع حمادي ميدان المثلث ميدان الشهداء ش رفله من الناحيه الشرقيه والغريبة.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بأعمال الرش والتعقيم بالشوارع والمنازل والمصالح الحكومية بقرية ادفا، وتطهير الوحدة الصحية والتموين ونقطة الإسعاف بروافع القصير، ومدرسة المحامدة البحرية والمصالح الحكومية ومبنى الوحدة القروية بأولاد عزاز، كما تم رش وتعقيم بالشوارع والمنازل بقرية جزيرة شندويل، وقرية الكوامل بحري، والهجارسة، وأولاد غريب.
وفي مركز ومدينة دار السلام تم تعقيم وتطهير مبانى المصالح الحكومية، ومبنى الوحدة المحلية للمركز ومبنى محكمة دار السلام الجزئية.
كما قام حي شرق سوهاج بأعمال تطهير الشوارع ومداخل العمارات والمنشآت الحيوية "مبنى النياية الإدارية وتفتيش الآثار والعقار رقم ٨ بشارع مصعب بن عمير، وشارع أبو الحسن البصري، ورقة بن نوفل، مسجد التوحيد الزهراء، رافع بن ثابت، وشارع المراغي، الرشيد، محمود عبد الحليم، رمضان نصر، والفتح، وبشارع السيدة مريم، شارع ٣٢، شارع ٣٣، شارع ٣٤، مؤسسة الفرقان، جمعية تنمية، وكذلك بشارع محمود البارودى، تقسيم المزلاوى، ومقر شركة مطاحن مصر العليا.
واستمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة في أعمال التطهير والتعقيم بـ"مبني إدارة الشباب - مركز شباب نزة الحاجر- مبني الإدارة الزراعية - مكتب بريد حهينة الغربية - مكتب بريد جهينة الشرقية - مبني البنك الزراعي - مبني التأمينات الإجتماعية - مبني إدارة التموين - مبني ادارة التضامن الاجتماعي - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع البساتين - شارع مركز الشباب، وكذلك منطقة حسام الدين - موقف مدينة جهينة - مكتب بريد جهينة فرعي - مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة - الحملة الميكانيكية بالوحدة - مبني إدارة الشباب والرياضة - مركز شباب جهينة الشرقية - مبني مركز شباب مدينة جهينة - مبني الإدارة البيطرية - مبني الوحدة البيطرية بجهينة - ماكينات الصرف - محطات الوقود - شارع الجمهورية - شارع الشهداء - شارع البساتين - شارع المدارس".
وتابع حي غرب سوهاج تعقيم وتطهير مركز الإصدار بالجوازات، ومنطقة الحويتي وفرعياتها "شارع المفيض وشارع عباس بلتك وشوارع الشيمى وشارع مدرسة الصم والشهداء الابتدائية وشارع الهلال الأحمر الموصل لمساكن الحويتي ومساكن مسجد الرسول"، وكذلك بفرعيات منطقة العمرى خلف جراج النقل "شارع أحمد الخولي- شارع عبد الجواد الخولي - شارع عبد الحليم الطبيب - شارع البدرى - شارع سكره - شارع القديم - حاره الدويك - حاره نجع أبو ترك المتفرع من شارع الري الوسطاني "، ومنطقة العمرى والتضامن الاجتماعى وشارع الري الوسطاني وشارع عزبة راشد وشارع الشاذلي، وكذلك رش وتطهير الشوارع الفرعية لنجع مصلح، وشارع الوحدة ( الجلاء ) وتفريعاتة بمنطقة الغياتية، وشارع القطب الرئيسي، وبشارع معهد الاورام بالمدينة الطبية وشارع مصنع البصل منطقة حي راشد والعمرى وشارع الجارحى.
وفي مركز ومدينة طما تم القيام بحملة تطهير شملت رش "شارع أحمد ماهر، وشارع نقطة الشرق" وجارى استكمال الرش بدائرة مجلس المدينة.
وقامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المرغة بأعمال التطهير والتعقيم بنطاق المركز شملت "محطة السكة الحديد، ومواقف سيارات الأجرة، والشوارع والقرى بـ"الشيخ شبل، ونجع العرب، والكراعي، ومساكن نجع الماسخ، ونجع الماسخ، والشيخ يوسف، وبني هلال، والبطاخ، وشندويل، وباصونة، وبناويط، وفزارة، والبارود، وكذلك رش البنوك، ومكاتب البريد، وشارع احمد بدوي، وجوانب مستشفي المراغة، وماكينات الصرافة بالمدينة.
كما استمرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا في أعمال التطهير والتعقيم بالمصالح الحكومية والشوارع والميادين بالمدينة والمجالس القروية، حيث تم تطهير مبنى مركز شرطة طهطا، وقسم شرطة طهطا، وشرطة المرافق، ومنطقة الجوازات والسجل المدني، ومبنى الوحدة المحلية، وبعض القرى والنجوع التابعة لمجلس قروى الصوامعة والصفيحة وبنجا ونزلة القاضى وشطورة، وشارع الجيش ومنطقة المرور وشارع صلاح سالم.
وتابع مركز ومدينة أخميم أعمال الرش وتطهير الشوارع وأماكن الإصابة، وتم تطهير منطقة شارع ناصر الزراعي، ومنطقة سيدى كمال الدين والشوارع الفرعية والرئيسية، ومنطقة شارع أبو بكر، ومكتب القوى العاملة بأخميم، وبحرى منطقة الري والشوارع الفرعية، وشارع مدرسة الجهاد، وهندسة كهرباء أخميم، ومركز شرطة أخميم، وشوارع قرية الكولة، وشارع القبة، وشارع الأسيوطى من شارع ناصر الزراعى حتي الخلوة، ومنطقة خلف الإدارة التعليمية، ومقر ديوان الوحدة.