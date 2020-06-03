مد حالة الطوارئ فى فلسطين 30 يومًا

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما تبدأ من الرابع من يونيو الجاري وذلك في إطار مكافحة وباء "كورونا" المستجد.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس الفلسطيني عباس أصدر أيضا قرارا بقانون صادق فيه على هذا المرسوم، وذلك في إطار مكافحة وباء "كورونا" المستجد.