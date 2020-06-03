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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأييد حبس الفنان أحمد الفيشاوي في الامتناع عن تنفيذ أحكام سداد نفقة ابنته

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:32 م
أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
محمد عيسي
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قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، وأمانة سر شعبان سعيد، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر حق الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس لمدة سنة في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام سداد نفقة ابنته لينا.

أحمد الفيشاوي

وقالت محامية الفيشاوى، إنها وموكلها لم يحضرا الجلسة الأولى، وبالتالي لم يقدما المستندات والأوراق اللازمة، لإثبات صحة الموقف القانوني لموكلها.
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وذكرت المحامية أن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.

وكانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حسام الدين البدوى، قضت بمعاقبة الفنان الفيشاوى، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك فى جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، ابنته لينا.

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