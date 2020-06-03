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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التعليم»: امتحانات الثانوية العامة في مستوى الطالب المتوسط

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:43 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
ياسمين عباس
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قالت نرمين فتحي، عضو لجنة الاتصال والتنسيق والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن الفصل الدراسي لهذا العام يختلف تمامًا عن الأعوام السابقة، مشيرة إلى أن فيروس كورونا كان له فضل في تطوير المنظومة التكنولوجية للتعليم التي كانت الدولة تعمل على تطبيقها.

وأضافت نرمين فتحي، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "Ten"، اليوم الأربعاء، أن هناك حالة رضا كامل من الأهالي الآن بعد ظهور نتائج الأبحاث المقدمة لسنوات النقل بعد أن كانت هناك حالة خوف ورفض كبيرة لتطبيقها، وهذا كان دليلًا على نجاح المنظومة وآلية التعلم عن بُعد.

وأوضحت عضو لجنة الاتصال والتنسيق والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن أزمة تداعيات فيروس كورونا جعلت المنظومة التعليمية تتقدم لـ5 سنوات مستقبلية، ولذلك هناك جانب إيجابي للفيروس، مشيرة إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستكون في مستوى الطالب المتوسط ولا تشمل أي أسئلة لمستوى الطالب فوق المتوسط.

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