«القومى للترجمة» يطلق مبادرة لمشاركة القارئ فى خطة أعماله

أطلقت الدكتورة علا عادل، مدير المركز القومى للترجمة، مبادرة جديدة لإشراك القارئ فى خطة الأعمال المترجمة، من خلال إرسال رسالة للمركز عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى بمقترحاته بالموضوعات التى يرغب فى قراءتها باللغة العربية.وعن الأعمال الجديدة التى يراجعها المركز الآن، أوضحت فى تصريحات لـ"الدستور"، أن المركز بصدد مراجعة 3 أعمال جديدة هى: "مذكرات زوجة دوستوفيسكى، تاريخ أوروبا فى العصر الحديث، كتابة المذكرات الشخصية فى القرن".وأشارت مدير "القومى للترجمة"، إلى أن هناك خطة لشراء حقوق ملكية فكرية لعدد من الأعمال لترجمتها، إضافة إلى الانتهاء من حقوق الأعمال التى تعاقد المركز فى وقت سابق عليها.