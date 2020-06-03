الحبس سنة لكهربائي تحرش بفتاة قاصر في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى، اليوم الأربعاء، بمعاقبة كهربائي بالحبس سنة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتحرش بفتاة قاصر، وذلك بعد تعديل المحكمة للتهمة من هتك عرض إلى تحرش.صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عادلي، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 1 لسنة 2020، جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 235 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.وكان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "عمار.ج.م.ع.إ"، 20 سنة، كهربائي، ويقيم بحي القنطرة البيضاء، دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، في اتهامه بهتك عرض طفلة 14 عامًا، وفق قرار أمر إحالته.