دهس 8 أشخاص وسط لندن

أكدت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن شهود عيان، أن سيارة دهست 8 أشخاص فى وسط لندن قبل أن يفر السائق، وذلك وفق سكاي نيوز فى خبر عاجل لها.فيما قالت الشرطة البريطانية، فى وقت سابق، إنها تتعامل مع سيارة مريبة فى سلون سكوير بوسط لندن.وقال النائب البريطاني المحافظ جريج هاندز إنه سمع بأن عربة صعدت فوق الرصيف وصدمت مارة قرب سلون سكوير في لندن.