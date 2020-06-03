"فوضى بروكلين".. متظاهرون يهاجمون معابد وشركات يهودية في أمريكا

نشرت الصحف العبرية تقارير عن تداعيات التظاهرات الأمريكية في عدد من المدن على المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة، حيث أفادت التقارير أن المعابد والشركات والمتاجر اليهودية تعرضت لاعتداءات وأعمال عنف من قبل المتظاهرين.وحسب تقرير نشرته صحيفة إسرائيل اليوم، فقد تعرض للهجوم ما لا يقل عن أربعة معابد يهودية في لوس أنجلوس وريتشموند وفيرجينيا، ونهبت المتاجر اليهودية ودمرت، وأصيبت الجالية اليهودية بالخوف في جميع أنحاء الولايات المتحدة.وحسب التقارير، قام فلسطينيون برش شعارات معادية للسامية على جدران كنيس بيت إسرائيل في جادة بارلي هيلز باسم "فلسطين المحررة"، كما تم رش شعارات على مجمع الحاخام جيرشون باس 'يعقوب بيت مدراش ومعبد الحاخام غانتسويغ في بارلي هيلز بوليفارد، كما حطم مجهولون نافذة في "بيت الحب" الإصلاحي في ريتشموند، بفيرجينيا، خلال مظاهرات عنيفة في الشوارع.كما داهم اللصوص الشركات والمطاعم المملوكة لليهود في لوس أنجلوس، وفقًا لمصادر في الجالية اليهودية تم تخريب ونهب 75٪ من الشركات المملوكة لليهود في شارع لابرا بوليفارد في المدينة، وقام أصحاب المحلات بالاشتباك مع اللصوص.وصرح الحاخام آفي برمان، رئيس الوحدة التنظيمية في إسرائيل: "إن وضع اليهود في المدينة صعبًا للغاية، فهم يجلسون في منازلهم خوفًا".وحسب تقرير لصحيفة يديعوت أحرنوت، في نيويورك، زادت الشرطة من وجودها في المناطق اليهودية، خاصة بروكلين أحد أشهر الأحياء التي يتجمع فيها عدد كبير من يهود أمريكا، حثت المنظمات اليهودية الجالية على عدم مغادرة منازلهم، تم تعزيز الأمن في المنطقة 770 في بروكلين.كما قام مجهول، بمهاجمة الكنيس الإسباني "كول يهودا" في مونتريال ، والذي تم إغلاقه منذ انتشار كورونا، وتم إلقاء زجاجات حارقة داخله، وتم قطع لفائف التوراة وألقيت على الأرض، وبدأت الشرطة الأمريكية التحقيق في الحادث وتموصفه أنه جريمة كراهية.ويقول إيال دهان، إسرائيلي سابق يعيش في لوس أنجلوس: "المنطقة التي نعيش فيها تبدو كمنطقة حرب، الجيش في الشوارع، الشركات أحرقت، قاموا بمهاجمة الصيدليات وسرقة جميع الأدوية. جميع متاجر الإلكترونيات مدمرة".