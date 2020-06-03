خصم 1% من تعاقد الشركات غير الملتزمة بإجراءات الوقاية في سفاجا

قالت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء: إنها تقوم بزيارات مفاجئة لمواقع العمل للتأكد من تطبيق قرارت الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال العمل، وأهمها ارتداء الكمامة، حيث تقوم بالمرور بصفة دورية على تلك المشروعات، والتنبيه على الشركات العاملة بالمشروعات بتوفير أقصى درجات الحماية المقررة وخصم نسبة 1% من إجمالى التعاقدات مع هذه الشركات حال مخالفتها التعليمات، وذلك فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكدت رئيس مدينة سفاجا، فى بيان لها اليوم، أنها تفقدت عدة مشروعات يجرى تنفيذها فى مدينة سفاجا، للتأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية والتزام الشركات والعمالة بارتداء الكمامات والقفازات واتباع الإجراءات الوقائية التى أصدرتها الجهات المختصة.وأضافت المغربي أنها تتابع عمل اللجنة المشكلة لمتابعة المشروعات الإنشائية والإنتاجية التابعة للمحافظة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين العاملين به.