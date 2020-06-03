ضبط 7 أطنان لحوم فاسدة ومذبوحة خارج السلخانة بكفرالشيخ خلال شهر

قال الدكتور أيمن عبداللاه، وكيل وزارة الطب البيطري بكفرالشيخ: إنه تم تكثيف الحملات علي الأسواق والمحلات لضبط اللحوم الفاسدة، وكذلك المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العامة، وذلك حفاظًا علي صحة المواطنين.وأضاف وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، خلال تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه قد تم ضبط 7 أطنان لحوم فاسدة ومذبوحة خارج السلخانة خلال شهر مايو الماضي فقط، وذلك بفضل مجهودات رجال الطب البيطري والحملات المكثفة الذي يطلقونها بصفة مستمرة، وذلك بالتعاون مع المحليات والشرطة.وأوضح الدكتور أيمن عبداللاه، أن شكوى المواطنين من وجود المجازر داخل الكتلة السكنية، مما يتسبب في انتشار الروائح الكريهة يعلمها ويعمل على حلها، لافتًا إلى أن جميع المجازر كانت في الأساس خارج الكتلة السكنية ولكن الزحف العمراني قد وصل إليها، وأنه تتم دراسة نقلها في حال توافر إمكانية لذلك، وأنه يتم حاليًا تطوير بعضها لتصبح نصف آلية بدلًا من وضعها الحالي، وذلك من باب تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.