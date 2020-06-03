1632 طالبًا بالإعدادية تقدموا بأبحاثهم إلكترونيًا فى بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن هناك 1632 طالبًا بالشهادة الإعدادية تقدموا بأبحاثهم إلكترونيًا.وأضاف المحافظ، خلال اعتماده نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.26%، وذلك بإحدى قاعات ديوان عام المحافظة، أن 5713 طالبًا تقدموا بأبحاثهم الفردية ورقيًا، و3879 طالبًا تقدموا بأبحاثهم الجماعية ورقيًا.وتساءل محافظ بورسعيد: "لماذا لم يقدم معظم الطلبة أبحاثهم إلكترونيًا رغم ارتفاع درجاتهم في مواد الحاسب الآلى؟»، مضيفًا:"يجب أن يتعود أولادنا على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة واستخدامها خاصة في ظل الإمكانات المتاحة ببورسعيد كأول محافظة رقمية".وكانت قد ألغيت الامتحانات لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسى 2019 - 2050، واستبدالها بتنفيذ مشروع بحثي فى كل مادة من المواد الدراسية التي تضاف للمجموع الكلي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب.