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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورشة «كتابة القصة القصيرة» تحاضر فيها سحر الموجي.. السبت

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:09 م
الكاتبة سحر الموجي
الكاتبة سحر الموجي
إيمان عادل
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أعلن مركز دوار للفنون تنظيم ورشة كتابة للقصة القصيرة للسيدات فقط، تحاضر فيها الكاتبة سحر الموجي، وذلك يوم السبت المقبل الموافق ٦ يونيو في تمام الخامسة والنصف صباحا، وتعقد الورشة أونلاين على منصة زوم.

عن الورشة: كيف نحول المادة الخام للحياة اليومية إلى نص أدبي؟ ما هي الخصائص التي تميز النصوص الأدبية من ناحية والفضفضة الشخصية أو الخواطر التي نشارك بها في وسائط التواصل الاجتماعي من ناحية أخرى.

سوف تسعى الورشة إلى استكشاف هذين السؤالين من خلال كتابة نصوص يقرأها ويحلل عناصرها كاتبات المجموعة وميسرة الورشة، قراءة وتحليل نماذج من القصة القصيرة لكتاب من مصر وبلدان أخرى.

سحر الموجي روائية حازت روايتها الأخيرة ”مسك التل“ (دار الشروق) على جائزة ساويرس للرواية (٢٠١٩)، ولها أيضا ”نون“ ( دار الشروق) والحاصلة على جائزة ”كفافيس“ ٢٠٠٧ و“دارية“ ( دار الشروق) ١٩٩٩.

تدرس الشعر والدراسات الأمريكية في قسم اللغة الإنجليزية كلية الآداب جامعة القاهرة.

مدربة سيكودراما، ومدربة كتابة إبداعية بدأت ورشة ”سيشت“ (ربة الكتابة في مصر القديمة) عام ٢٠١٢.

دوار للفنون هي منظمة ثقافية مستقلة لها تقع في وسط القاهرة وعزبة خير الله. تستخدم عددًا كبيرًا من الوسائل الفنية التي تساعد على تحقيق الصحة النفسية والتكيف والتغيير الاجتماعي.

وتعمل مع عدد من الأفراد والجماعات التي تأثرت بالفقر والحروب والنزوح وأي أشكال أخرى من الصراع.

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